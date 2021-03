Horoscope du jour Balance du dimanche 7 mars 2021

Amour / Couple *****

C’est le moment de voir la vie en rose ! De l’enthousiasme, de l’insouciance, vous n’avez pas envie de vous prendre trop au sérieux. La joie de vivre sera au rendez-vous. Vous allez oser dépasser vos limites et vous laissez aller jusqu’à la volupté totale. Tous les astres sont de concert pour que votre couple se porte à merveille !

Amour / Célibataire *****

Vos sentiments sont exacerbés ce week-end. Vous utilisez tous vos atouts et vos charmes pour trouver l’amour idéal. Faites attention à ne pas négliger le dialogue, ne soyez pas trop pressée, prenez le temps de sonder l’être convoité avant de foncer tête baissée. Les relations amoureuses seront douces et vous ronronnerez de plaisir !

Loisir ****

Vous vous lancez dans des projets ambitieux et originaux. Même si tout s’annonce bien, vous savez que vous avez tendance à vous emballer alors ralentissez un peu ! Écoutez vos proches et leurs conseils, vous êtes bien entourée. Vous verrez que tout s’illuminera dans la fin du week-end et vous verrez les choses plus clairement.

Social ****

Vous avez envie de mettre vos talents en avant et au service de vos proches avant tout. Vous donnez le meilleur de vous-même et témoignez votre attachement à l’égard de votre famille et vos amis. Même si vous serez en pleine forme, attention à ne pas vous épuiser, vous savez que vous tendance à trop donner et à vous oublier parfois.

