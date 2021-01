Horoscope Bélier du jour – 45secondes

Amour / Couple ****

Vous êtes heureuse en couple sans chercher à devenir la moitié d’un autre. Vous avez vos propres projets, vos propres combats et vos propres goûts. Vous cherchez à améliorer votre vie mais aussi votre personnalité. Aujourd’hui, vous saurez que le meilleur investissement est celui que vous faîtes, c’est sur vous-même. Savourez cette belle philosophie de vie et félicitez vous pour arriver à garder votre indépendance dans une vie à deux… car ce n’est pas toujours facile!

Amour / Célibataire ****

Aujourd’hui vous aurez tendance à regarder les mauvais hommes: ceux qui vous ont toujours attirée mais surtout ceux qui vous ont toujours fait souffrir! Il serait tant de sortir de ce schéma infernal. Que ceux soient des abonnés absents, des bourreaux de travail, des pervers narcissiques ou bien d’autres spécimens aussi déséquilibrés en amour qu’un adolescent prépubère, vous avez eu votre lot de malheur. La répétition ne sera pas inévitable et le changement commence aujourd’hui.

Travail ***

Pour oublier les moments difficiles de cette journée de travail, concentrez vous sur l’apprentissage de nouvelles tâches pour vous motiver. Et elles ne manquent pas! Continuez à découvrir de nouvelles choses, n’ayez pas une base de connaissance statique. Elle deviendra rapidement périmée si vous ne l’alimentez pas avec de nouvelles données. Assurez-vous que vous continuez d’apprendre. Et cela commence aujourd’hui!

Bien Être **

Il est primordial que vous renforciez vos défenses naturelles pour être plus résistante. L’influence de Mercure sera bonne alors profitez-en. Des règles de vie très simples et de nombreux nutriments peuvent vous aider à lutter pour retrouver tonus et vitalité, en douceur et naturellement. Les produits de la ruche vous feront le plus grand bien: pollen, nectar de fleurs et propolis regorgent de trésors qui vous reboosteront rapidement.