Horizon Chase Turbo rend hommage au regretté grand Ayrton Senna

Le pilote d’arcade rétro Blue Sky Horizon Chase Turbo célébrera la carrière de la légende de la F1 Ayrton Senna dans une nouvelle extension qui sortira le 20 octobre. Le bien intitulé Senna Forever – qui coûtera 5,99 €, les bénéfices étant reversés aux programmes éducatifs de l’Ayrton Senna’s Institute – lancera un « tout nouvel ensemble de voitures, de pistes et de fonctionnalités ».

Parmi ceux-ci, il y a la possibilité de jouer à la première personne et de créer des stratégies de course, alors que vous travaillez à travers cinq chapitres nostalgiques. Le mode Championnat mettra en vedette 18 équipes différentes avec plus de 30 voitures à débloquer, et vous pourrez profiter de toute l’expérience seul ou avec jusqu’à trois autres amis en multijoueur local en écran partagé.

« Horizon Chase Turbo est né en hommage aux jeux de course classiques des années 80 et 90 », a déclaré Sandro Manfredini d’Aquiris. « À l’époque, beaucoup d’entre nous n’étaient que des enfants qui, entre autres, jouaient à des jeux vidéo et regardaient des courses avec nos familles dans le salon. Nous ne pouvions même pas imaginer qu’un jour nous jouerions à un jeu dont le personnage serait le grand champion de ces dimanches inoubliables : Ayrton Senna.

Les captures d’écran ravivent de bons souvenirs d’anciens jeux SEGA 16 bits, comme Super Monaco GP ou quelque chose du genre. Nous pensons que ce sera une tonne de plaisir pour les passionnés de F1 et les fans de courses d’arcade.