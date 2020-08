HORI : son Split Pad Pro obtient de nouvelles couleurs

L’entreprise HORI a confirmé qu’il lancera de nouveaux modèles de son populaire contrôleur sous licence pour la Nintendo Switch: le Split Pad Pro.

Aussi fantastique que soit la possibilité de jouer au Switch en mode portable, la configuration du Joy-Con peut devenir un peu plus difficile de temps en temps. Si vous cherchez une expérience de jeu plus ergonomique pendant que vous jouez à Animal Crossing, Mario Kart ou Zelda pendant des heures, vous ne pouvez pas passer à côté du Split Pad Pro du fabricant de périphériques Hori.

Il était initialement disponible en une seule couleur en octobre dernier, a reçu un design spécial PAC-MAN le mois dernier, et le 7 septembre, il recevra trois autres couleurs : Noir transparent, bleu nuit et rouge volcanique (au prix de 49,99 USD chacun). Jetez un coup d’œil :

Beef up your handheld experience with one of our NEW colors of the Split Pad Pro for Nintendo Switch.

・Transparent Black

・Midnight Blue

・Volcanic Red

Pre-orders coming soon! #HORI #Switch #SplitPadPro pic.twitter.com/M6KQQaIyRu

— HORI USA (@horiusainc) August 10, 2020