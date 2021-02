HORAIRE DES NOUVELLES DE REUTERS 10 h GMT / 6 h 00 SGT

Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane a peut-être échappé à une punition directe après qu’un rapport des services de renseignement américains l’ait impliqué dans le meurtre du journaliste dissident Jamal Khashoggi, mais il n’en est pas sorti indemne. NIGERIA-SECURITY Des écoliers nigérians libérés alors que les forces recherchent 300 filles enlevées

JANGEBE, Nigéria (.) – Des hommes armés au Nigéria ont libéré samedi 27 adolescents qui avaient été enlevés dans leur école la semaine dernière dans l’État du centre-nord du Niger, tandis que les forces de sécurité continuaient à rechercher plus de 300 écolières enlevées dans un État voisin. nous

SANTÉ-CORONAVIRUS-USA-CONGRÈS Biden remporte une victoire législative alors que la Chambre adopte un plan de secours COVID de 1,9 billion de dollars WASHINGTON (.) – Le président Joe Biden a remporté sa première victoire législative alors que la Chambre des représentants a adopté son programme de secours contre les coronavirus de 1,9 billion de dollars tôt samedi, bien que les démocrates soient confrontés conteste leurs espoirs d’utiliser le projet de loi pour augmenter le salaire minimum.

HEALTH-CORONAVIRUS-USA-CDC US administre 72,8 millions de doses de vaccins COVID-19: CDC (.) – Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont déclaré que 72806180 doses de vaccins COVID-19 avaient été administrées dans le pays samedi matin et il avait distribué 96 402 290 doses.

BUSINESS BERKSHIRE-BUFFETT Buffett optimiste sur les États-Unis et le Berkshire, rachète des actions alors même que la pandémie frappe les résultats

(.) – L’enthousiasme de Warren Buffett pour l’avenir de l’Amérique et de sa société Berkshire Hathaway Inc n’a pas été atténué par la pandémie de coronavirus. BERKSHIRE-BUFFETT-PRECISIONCASTPARTS L’erreur de 10 milliards de dollars de Warren Buffett: Precision Castparts

(.) – Warren Buffett fait aussi des erreurs. Le milliardaire de 90 ans a admis samedi avoir «trop payé» lorsque son Berkshire Hathaway Inc a dépensé 32,1 milliards de dollars en 2016 pour acheter le fabricant d’avions et de pièces industrielles Precision Castparts Corp, sa plus grande acquisition.

ENTERTAINMENT FILM-DEMON-SLAYER Le film d’animation japonais record ‘Demon Slayer’ débarque dans les cinémas américains

CORAL GABLES, Floride (.) – Le film d’animation japonais record « Demon Slayer: Mugen Train » a reporté son buzz au box-office aux États-Unis vendredi, captivant les fans de Floride lors de sa première projection. PRIX-GOLDENGLOBES-DIVERSITÉ Time’s Up critique le manque de membres noirs parmi les électeurs des Golden Globes

LOS ANGELES (.) – Le mouvement Time’s Up a lancé vendredi une campagne critiquant le manque de diversité dans l’organisation qui distribue les Golden Globes pour le cinéma et la télévision. DES SPORTS

ICEHOCKEY-NHL-EDM-TOR Maple Leafs et Oilers se rencontrent dans un set clé de 3 matchs Les Maple Leafs de Toronto seront privés du meilleur buteur de la LNH lorsqu’ils commenceront un road trip dans l’Ouest samedi soir qui débutera par trois matchs contre le rouge. Oilers d’Edmonton. BASKETBALL-NBA-MIL-LAC Bucks a inscrit une séquence de victoires contre les Clippers Giannis Antetokounmpo continue de créer une vague offensive qui a conduit à la séquence de quatre victoires consécutives de Milwaukee.

POLITIQUE À VENIR / AFFAIRES INTERNATIONALES

Réunion des députés aux finances APEC-NOUVELLE-ZELANDE / APEC 2021

Les ministres adjoints des finances des pays d’Asie-Pacifique se réunissent en vue du sommet de l’APEC en Nouvelle-Zélande. 28 Fév

ARTS / CULTURE / DIVERTISSEMENT MODE-MILAN / (PIX) (TV)

Milan Fashion Week (Automne / Hiver 2021/22) Les créateurs présentent leurs créations lors de la Fashion Week de Milan du 23 février au 1er mars 2021

28 février AWARDS-GOLDENGLOBES / (PIX) (TV)

Les Golden Globe Awards pour le cinéma et la télé ont lieu Les Golden Globe Awards pour le cinéma et la télévision ont lieu à Beverly Hills, animés par Tina Fey et Amy Poehler

28 février BRITAIN-ROYALS / (PIX) (TV)

Le prince Philip britannique reste à l’hôpital Le mari de la reine Elizabeth, le prince Philip, continue de séjourner à l’hôpital King Edward VII de Londres.

28 février 01:00 ET / 06:00 GMT SCIENCE / TECHNOLOGIE

SANTÉ-CORONAVIRUS / PHILIPPINES-VACCINE (PIX) (TV) Les Philippines recevront 600000 doses de vaccins COVID-19 de Sinovac donnés par la Chine

Le président philippin Rodrigo Duterte recevra la livraison de 600000 doses de vaccin COVID-19 de Sinovac Biotech données par la Chine après que le régulateur des aliments et des médicaments de la nation d’Asie du Sud-Est a accordé la demande d’utilisation d’urgence du fabricant du vaccin. 28 février 04:00 ET / 09:00 GMT

