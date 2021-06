« Honte écrasante »: Allison Mack s’excuse alors que la peine se profile dans l’affaire de culte sexuel NXIVM

Allison Mack a présenté une série d’excuses dans sa déclaration au juge fédéral qui décidera de son sort le 30 juin lorsqu’elle devrait être condamnée après avoir plaidé coupable à des accusations de racket et de complot dans le cadre de l’affaire de culte sexuel NXIVM.

« J’ai connu une honte accablante en travaillant pour accepter et comprendre tout ce qui s’est passé et tout ce que j’ai choisi », a écrit Mack.

Les commentaires de la star de « Smallville » ont été inclus avec plus d’une demi-douzaine de lettres d’amis et de membres de la famille au juge du tribunal de district américain Nicholas Garaufis témoignant de la transformation de Mack depuis sa rupture avec le cerveau de NXIVM Keith Raniere après son arrestation en avril 2018. Raniere a été condamné en Octobre à 120 ans de prison pour racket et trafic sexuel.

Mack a plaidé coupable en avril 2019. Les procureurs ont demandé au juge la clémence compte tenu de la coopération de Mack dans l’affaire, qui comprenait la fourniture d’un enregistrement audio crucial qui documentait les plans cruels de Raniere.

Les détails époustouflants de la manipulation psychologique que Raniere a orchestré en encourageant ses partisans à participer à des relations « maître » et « esclave » – ​​parmi d’autres jeux d’esprit bizarres déguisés en efforts d’auto-assistance – sont devenus une industrie artisanale pour le contenu documentaire et non scénarisé . HBO a présenté l’année dernière la série documentaire en plusieurs parties « The Vow », qui a une deuxième saison en cours. « Seduced: Inside the NXIVM Cult » de Starz racontait l’histoire d’une autre famille hollywoodienne enveloppée dans NXIVM, l’actrice Catherine Oxenberg et sa fille India.

Voici la déclaration complète de Mack :

A ceux qui ont été blessés par mes actions,

À ce jour, cela fait plus de trois ans que je n’ai pas communiqué avec la plupart d’entre vous pour la dernière fois. Cette période d’isolement a été la période la plus dévastatrice, mais aussi la plus transformatrice de ma vie. En raison de la décision du tribunal de m’autoriser à rester confiné à la maison, j’ai eu l’occasion d’être seul avec mes pensées dans l’environnement le plus favorable et aimant. Une telle opportunité m’a offert le temps et la force dont j’avais besoin pour affronter les parties les plus sombres de moi-même et accepter la douleur que mes actions ont infligée à tant de personnes que j’aime, ce qui est la raison de cette lettre. Il est maintenant d’une importance primordiale pour moi de dire, du fond du cœur, que je suis vraiment désolé. Je me suis jeté dans les enseignements de Keith Raniere avec tout ce que j’avais. Je croyais, de tout mon cœur, que son mentorat me conduisait à une version meilleure et plus éclairée de moi-même. Je lui ai consacré ma loyauté, mes ressources et, finalement, ma vie. Ce fut la plus grande erreur et le plus grand regret de ma vie.

Je suis désolé pour ceux d’entre vous que j’ai amenés à Nxivm. Je suis désolé de vous avoir déjà exposé aux stratagèmes néfastes et émotionnellement abusifs d’un homme tordu. Je suis désolé de vous avoir encouragé à utiliser vos ressources pour participer à quelque chose qui était finalement si laid. Je ne prends pas à la légère la responsabilité que j’ai dans la vie de ceux que j’aime et je ressens un lourd poids de culpabilité pour avoir abusé de votre confiance, vous conduisant sur une voie négative. Je suis désolé pour ceux d’entre vous à qui j’ai parlé d’une manière dure ou blessante. À l’époque, je croyais que j’aidais. Je croyais en l’amour dur et je pensais que c’était le chemin vers l’autonomisation personnelle. J’étais tellement confus. Je ne veux jamais être quelqu’un qui est considéré comme méchant, mais ces aspects de mon humanité ont été révélés dans tout cela ; il a été dévastateur de se réconcilier.

J’ai connu une honte accablante en travaillant pour accepter et comprendre tout ce qui s’est passé et tout ce que j’ai choisi. Il y avait des moments où je n’étais pas sûr de m’en sortir vivant, la douleur était si invalidante. Cela dit, je sais qu’en sortant de l’autre côté, je suis une femme meilleure et plus gentille à cause de cela. Je sais que je ne peux pas guérir la douleur que ma trahison a causée à vous et à vos proches, mais je peux vous promettre que votre blessure n’est pas passée inaperçue et reconnaître cela m’a profondément transformé.

Je tiens également à m’excuser auprès de tous les amis et proches que j’ai blessés tout au long de ce processus et qui n’étaient pas impliqués dans Nxivm. Je sais que beaucoup d’entre vous se sont battus pour me montrer la vérité sur Nxivm et Keith, mais je n’ai pas écouté. Je t’ai repoussé et me suis fait taire quand tu essayais de me sauver la vie. Je suis désolé d’avoir été si têtu. Je suis désolé d’avoir été aveugle à vos soins et sourd à vos supplications. Je souhaite avec tout en moi que j’avais choisi différemment, mais je ne peux pas changer le passé. Je vous ai menti, encore et encore, afin de protéger l’illusion que j’étais si profondément déterminé à croire. Je sais que la confiance sacrée que j’ai brisée ne peut être rétablie sans le pardon et un passage de temps important. Bien que mes amis me manquent désespérément, je comprends si vous choisissez de ne pas investir dans un avenir qui m’inclut. Cependant, j’espère que vous accepterez ces excuses sincères et sachez que je vous tiendrai tous près de mon cœur pour le reste de ma vie, même si nous ne nous reparlons plus jamais.

La liste des personnes lésées par les dommages collatéraux de mes choix destructeurs continue de s’allonger à mesure que je prends de plus en plus conscience de la façon dont mes choix ont affecté ceux qui m’entourent. Je suis reconnaissant d’avoir traversé ce processus vivant et d’avoir été arrêté quand je l’étais. J’ai le tribunal, ma famille, mon thérapeute et quelques amis incroyables à remercier pour cela. Sachez que je me consacre à passer ma vie à travailler pour réparer les cœurs que j’ai brisés et à continuer à me transformer en une femme plus aimante et compatissante. Merci d’avoir pris le temps de lire cette lettre. J’espère qu’il offrira au moins un peu de paix et de clôture alors que cet horrible chapitre touche à sa fin.

Allison

