Honor V40 5G officiel: Au revoir Huawei, bonjour Google?

Assistons-nous à une nouvelle ère? Le Honor V40 5G est officiel et possède plusieurs fonctionnalités spéciales – dont certaines n’ont rien à voir avec les spécifications réelles. C’est ce qui distingue le téléphone portable.

Le Honor V40 5G a laissé tomber ses couvertures en Chine. Il y a beaucoup de caméras à bord, un grand écran avec un taux de rafraîchissement élevé, un processeur puissant – et tout à un prix relativement bas. Les services Google ne sont actuellement pas disponibles, mais cela peut toujours être le cas. Plus à ce sujet plus tard.

Table des matières

Nous te connaissons de quelque part

La face avant avec son écran extrêmement incurvé comprenant un renfoncement en forme de pilule (pour la caméra frontale) rappelle beaucoup le Huawei Mate 40 Pro. Cela vaut également dans une certaine mesure pour les jeux de lumière dans la variante de couleur « Titanium Silver » à l’arrière. Alternativement, le Honor V40 est disponible en « Night Black » et « Rose Gold » sur le marché.

Le module de caméra, qui ressemble essentiellement à de nombreux autres modèles Android actuels, est particulièrement accrocheur. La lentille principale particulièrement grande est cependant impressionnante. Dans l’ensemble, Honor peut accueillir beaucoup de choses ici.

Honor promet des images fortes en basse lumière

La pièce maîtresse est un appareil photo de 50 MP avec un énorme capteur RYYB (1 / 1,56). Honor vous promet des photos particulièrement détaillées – de jour comme de nuit – et de superbes vidéos 4K. La configuration de la caméra est complétée par un objectif grand angle (8 MP) et un objectif macro (2 MP) pour les gros plans. Tout en bas, il y a un flash LED et un autofocus laser. Dans la pilule déjà mentionnée à l’écran, il y a une double caméra selfie.

Afficher

Le Honor V40 5G dispose d’un écran OLED de 6,72 pouces. Le panneau a une résolution de 2676 x 1236 pixels (Full HD +) et une densité de pixels très décente de 438 ppp. Vous pouvez donc vous attendre à des images d’une netteté exceptionnelle – la prise en charge HDR10 est également incluse.

Le taux de rafraîchissement de 120 Hz permet d’afficher les animations de manière particulièrement fluide. Vous pouvez trouver cette fonctionnalité dans de plus en plus d’appareils haut de gamme – mais ce n’est pas encore standard.

Le Honor V40 dispose d’un module de caméra entièrement emballé (© Honneur 2021)

Le dernier du nouveau

Le cœur du Honor V40 5G est le MediaTek Dimensity 1000+ récemment introduit – le frère légèrement plus petit du Dimensity 1200. Le processeur est pris en charge par 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de mémoire interne. Qu’il s’agisse de tâches quotidiennes, de multitâche ou de jeux complexes: chaque application doit fonctionner correctement sur le smartphone.

Plus rapide que le Galaxy S21

Une batterie de 4000 mAh est intégrée au smartphone. À première vue, et par rapport à la taille de l’écran, cela ne semble pas beaucoup. La durée de vie de la batterie au cours de la journée dépend également de la coordination entre le matériel et le logiciel – et cela ne figure dans aucune fiche technique.

Cependant, si le stockage d’énergie est vide, vous n’avez pas à attendre longtemps: vous pouvez charger complètement la batterie via un câble de 66 watts en 35 minutes. Vous êtes sans fil avec 50 watts. Ce sont des chiffres impressionnants. À titre de comparaison: le Galaxy S21 permet une charge rapide avec un maximum de 25 watts – une charge sans fil avec un maximum de 15 watts.

Beaucoup de points forts pour moins de 500 euros

Le Honor V40 est déjà disponible en Chine. Le constructeur facture l’équivalent de 456 euros pour la variante petite mémoire. La version avec 256 Go coûte environ 506 euros. S’il existe une version internationale, l’expérience a montré que le prix dans ce pays sera un peu plus élevé.

Les services Google font-ils un retour?

Honor célèbre une première avec le V40 5G. Il s’agit du premier smartphone du fabricant depuis sa séparation avec Huawei. La société mère gravement battue a vendu son ancienne fille à un consortium chinois fin 2020. La vente était nécessaire pour assurer la survie des honneurs. En raison de l’embargo américain en cours, il est interdit à Huawei de faire des affaires avec des entreprises américaines. Vous ne trouverez aucun service Google sur les appareils plus récents. L’honneur a également été affecté.

On ne sait pas dans quelle mesure la situation d’Honneur changera à l’avenir. Sur le Honor V40 5G présenté pour le marché chinois, il n’y a toujours aucune trace d’Android et de Google sous licence. En Chine, Google n’est pas aussi pertinent que dans les pays occidentaux, c’est pourquoi cela ne doit pas être un mauvais signal pour nous.

Au contraire, les rapports se multiplient selon lesquels nous verrons le produit phare de ce pays sous le nom de Honor View 40 – et avec les services Google, rapporte The Verge. Dans quelle mesure la rumeur est correcte, nous le découvrirons probablement dans un proche avenir.