Honor, qui ne fait plus partie de Huawei, montre son Honor 50 : il est étonnamment similaire au Huawei P50

Le 17 novembre, Huawei a officialisé la vente de sa sous-marque Honor. L’entreprise, qui avait des téléphones portables au design similaire à ceux de ses frères Huawei destinés au jeune public, est passée entre les mains de Shenzen Zhixin New Information Technology Co., un consortium de 30 agents et distributeurs à Shenzen. Silence depuis, jusqu’à maintenant, quand la société a confirmé le lancement du nouveau Honor 50. Et il est très similaire au Huawei P50.

Ceci a été confirmé par la société Sur Twitter via Bhavya Siddappa (son responsable mondial des relations publiques) et sur Weibo via son compte officiel. La société a publié une série de photos qui montrent l’arrière de l’appareil et, comme il est évident, le Honor 50 va être très similaire au Huawei P50, du moins à l’extérieur. À propos de ses spécifications, du moins pour l’instant, on ne sait pas grand-chose.

Ce design semble familier …

Honneur 50.

Quand le Huawei P50 a été divulgué pour la première fois Il a beaucoup attiré l’attention pour son module caméra. Nous sommes habitués aux appareils mobiles qui montent des modules plus ou moins gros dans le coin pour loger les caméras, mais le truc Huawei que nous n’avions pas vu à ce jour. L’appareil monte un module avec deux énormes objectifs, un au-dessus et un en dessous, sous lesquels on trouvera au moins quatre caméras.

On retrouve cette même recette dans le Honor 50. Comme le Huawei P50, l’appareil dispose d’un module avec deux énormes lentilles, une en haut et une en bas, mais quelques différences. Par exemple, le (ou, selon les modèles qui composent la famille) Huawei P50 possède trois appareils photo dans le module supérieur et un appareil photo à côté du flash dans l’objectif inférieur. Le Honor 50, cependant, il a un énorme objectif sur le module supérieur et trois caméras à côté du flash LED en bas.

Montez le Honor 50, descendez le Huawei P50.

Honor a également confirmé la écran incurvé, quelque chose que nous pouvons deviner que le Huawei P50 aura également à partir des images que la société a montrées lors de la présentation d’HarmonyOS. Il y a peu de similitudes en termes de design que, d’après ce que nous savons jusqu’à présent, il semble que nous trouvions dans ces deux mobiles qui, dans le passé, partageaient le même parapluie.

Pour le reste, Honor a confirmé que le Honor 50 montera un système de charge rapide 100W et nous savons qu’il montera un processeur Snapdragon 778G. Une autre information qui a été révélée est qu’il semble que le Honor 50 puisse avoir Google Mobile Services. Nous connaissons cette information grâce à un tweet de Honor Germany qui, soit dit en passant, a été retiré du réseau social.

La société a daté Lancement du Honor 50 le 16 juin, donc ce nouveau mobile n’est pas loin. Huawei, pour sa part, a déclaré que « pour des raisons que vous connaissez tous, une date de lancement n’a pas encore été fixée » pour le Huawei P50. Nous devrons attendre pour connaître le reste des spécifications, si Google fera une apparition dans le Honor 50 et s’il y aura d’autres aspects qu’ils partageront avec le Huawei P50.