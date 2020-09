Honor Pad 6 et Honor Pad X6: les nouvelles tablettes de milieu de gamme d’Honor atteignent 10,1 pouces d’écran

Honor lance la semaine IFA 2020 avec le lancement de plusieurs produits, parmi lesquels nouveau Honor Pad 6 et Honor Pad X6. Les deux tablettes se situent dans le milieu de gamme, bien que le Honor Pad 6 soit un peu plus puissant et dispose de plus d’options de configuration. Dit, les deux modèles partagent une grande partie de leur fiche technique, nous allons donc mieux les connaître et comprendre leurs différences.





Fiche technique du Honor Pad 6 et du Honor Pad X6

HONOR PAD 6 HONOR PAD X6 DIMENSIONS ET POIDS 240,2 x 159 x 7,55 mm

460 grammes 240,2 x 159 x 7,55 mm

460 grammes ÉCRAN 10,1 pouces

Résolution FullHD (1920 x 1080 pixels)

Rapport écran / façade: 80,6% 9,7 pouces

Résolution HD (1280 x 720 pixels)

Rapport écran / façade: 75% PROCESSEUR Kirin 710A

GPU Mali-G51 MP4 Kirin 710A

GPU Mali-G51 MP4 MÉMOIRE RAM 3/4 Go 3 Go STOCKAGE INTERNE 32/64 Go 32 Go CAMÉRA ARRIÈRE 5 MP 5 MP CAMÉRA FRONTALE 2 MP 2 MP BATTERIE Pour déterminer Pour déterminer SYSTÈME OPÉRATIF Android 10 avec Magic UI 3.1 Android 10 avec Magic UI 3.1 CONNECTIVITÉ Wifi

LTE (facultatif) Wifi AUTRES Microphone

Double haut-parleur

PA intelligente

Huawei ClariVu

Huawei Histen 6.1 Microphone

Double haut-parleur

PA intelligente

Huawei ClariVu

Huawei Histen 6.1 PRIX Pour déterminer Pour déterminer

Même taille pour différents contenus

A gauche le Honor Pad 6 et à droite le Honor Pad X6.

Comme nous pouvons le voir, les deux appareils ont le même châssis et partagent les dimensions et le poids, au point que le Honor Pad 6 et le Honor Pad 6X ont 7,55 millimètres d’épaisseur et 460 grammes de poids. Le dos est en aluminium dans les deux cas, mais le Honor Pad 6 est fini en gris et le Honor Pad 6X en bleu turquoise. On y trouve uniquement l’appareil photo, le nom de la marque et rien d’autre.

La principale différence en termes de design se trouve à l’avant, et c’est que bien que les deux appareils aient la même taille, le Honor Pad 6 parvient à maintenir un rapport avant / écran plus élevé (80,6%) que le Honor Pad 6X (75%). Cela se traduit par un écran un peu plus grand et de résolution plus élevée, car le Honor Pad 6 monte un panneau FullHD de 10,1 pouces et le Honor Pad 6X un panneau de 9,7 pouces avec une résolution HD.

A gauche le Honor Pad 6 et à droite le Honor Pad X6.

En ce qui concerne le moteur, les deux tablettes partagent un moteur, bien que le Honor Pad 6 soit peut-être un peu plus puissant. D’une part, les deux comprimés ont le Processeur Kirin 710A, qui est le même que le Huawei MatePad T 10S et le GPU Mali-G51 MP4. Les deux ont 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage interne, mais le Honor Pad 6 est disponible avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage.

La batterie n’a pas été révélée pour le moment, mais sa version du système d’exploitation, qui est Android 10 avec Magic UI 3.1 sans les services Google Play. Les deux appareils disposent du WiFi (et du LTE en option dans le cas du Honor Pad 6), de doubles haut-parleurs, du système d’amélioration audio Huawei Histen 6.1 et de deux caméras: l’un des cinq mégapixels à l’arrière et l’un des deux mégapixels à l’avant.

Versions et prix du Honor Pad 6 et du Honor Pad 6X

Comme nous l’avons dit au début, l’honneur n’a pas divulgué le prix et la disponibilité de ses nouvelles tablettes, ainsi que ses différentes configurations. Nous mettrons à jour le texte lorsque nous aurons plus d’informations. Ce que nous savons, c’est que le Honor Pad 6 sera gris et le Honor Pad 6X turquoise.