Honor est ambitieux et a un nouvel objectif en vue: Huawei!

Honor est ambitieux et on aime ça, il aura la certification Google Play et il prépare déjà son premier Honor V40, avec lequel il tentera de surperformer avant tout le monde … Huawei lui-même!

On en parlait déjà il y a quelques semaines, à la suite d’une déclaration de Zhao Ming lui-même, ancien chef d’honneur au sein de Huawei et aujourd’hui président de la société de Shenzhen en tant que fabricant indépendant, dans lequel ils étaient très ambitieux en envisageant de vendre jusqu’à 100 millions d’unités téléphones portables en 2021 qui serviront de tremplin.

Ils ne bluffaient pas, semble-t-il, car les informations suivantes ont rapporté un accord étroit avec Google pour obtenir leur certification et utiliser à nouveau les services Play parler peu de temps après son premier smartphone, le Honor V40 qui serait déjà cuisiner pour son débarquement international Dans les prochaines semaines.

Et maintenant, selon des sources rapportées par GizmoChina, il est confirmé que le nouveau Honor a mis Huawei à l’honneur comme son premier objectif à surmonter, puisque son ancienne société mère fait toujours l’objet d’un veto et qu’elle continue d’avoir des problèmes d’accès à la technologie aux États-Unis et de fourniture de composants pour ses smartphones, chutant pour la première fois en 6 ans de ‘Haut’ monde des fabricants.

Honor débutera officiellement son indépendance par rapport à Huawei avec le V40: ce que nous en savons

Zhao Ming, PDG d’Honneur le confirme également: leur objectif est de surpasser Huawei dès sa première année!

Selon Honor, ils sont enthousiasmés par le lancement international de leur prometteur Honor V40, en particulier pour la récupération des services Google Play avec lesquels ils peuvent offrir au marché européen ce que ses utilisateurs recherchent, il s’agit de l’un des principaux marchés mondiaux du nouveau Honor.

Non seulement ce Honor V40, qui au final est le dernier produit développé sous l’égide de Huawei, devrait nous inciter à la reprise de Honor, qui vous devrez concevoir vos propres produits et convainc maintenant avec un bon programme après-vente et support pour vos nouveaux clients sur tous les marchés.

Zhao Ming dit que dans tous les cas, ils sont prêts à relever le défi, que connaissent déjà les exigences de cette industrie vorace et que ne sont plus soumis à des règles et restrictions caractéristique d’appartenir à un géant comme Huawei, ils ne peuvent donc rien faire d’autre que considérer rivaliser directement avec Apple et Huawei à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de la Chine.

Les choses sont prometteuses, car Honor connaît déjà l’industrie et a retrouvé non seulement sa liberté, mais aussi l’accès aux meilleurs composants et à la certification Google Play… Il sera temps de leur donner confiance et d’attendre leurs nouveaux produits!

La vérité est que les dernières fuites de Shenzhen ils nous parlent de jusqu’à trois téléphones phares en 2021, à commencer par le Honor V40 mais avec bien plus à nous dire, dont un nouveau Honor Magic qui cherchera à être différentiel haut de gamme.

Le PDG d’Honneur est convaincu de surpasser son ancien parent, Huawei, bien que pour cela aussi ils devront cuisiner un milieu de gamme de qualité qui concentre l’essentiel des ventes, et cela pourrait nourrir le catalogue des successeurs des Honor 10X Lite, Honor 9A et Honor Play 4.

On parle en plus du lancement nouvelles tablettes Android, quelque chose de curieux dans un marché qui ne finit pas de démarrer et où seul Samsung survit basé sur la performance et la concentration Entreprise, et de une expansion sur de nouveaux marchés en cours de planification déjà dans la phase de résolution des nombreux défis qui se posent.

M. Zhao a également confirmé que renforcer leurs services de recherche et développement cette année, et cela avec l’accès aux chipsets et aux services Google les plus puissants être en mesure de proposer des produits qui intéresseront les utilisateurs.

Beaucoup de mots, oui, mais nous devrons faire confiance et vérifier plus tard si Honor se conforme et nous encourage cette 2021 … Ne penses tu pas? Ils ont aussi du potentiel et de l’expérience!

Honor confirme que, contrairement à Huawei, ses prochains appareils incluront les services Google

