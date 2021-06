Honor 50 SE 5G, 50 5G et 50 Pro 5G : le nouveau lot 5G d’Honor avec services Google devance le P50 de Huawei avec son module de caméra accrocheur

Nous avons senti que la nouvelle chose d’Honor était à proximité car elle se penchait discrètement dans le couloir des fuites. Pour changer, ceux-ci étaient sur place et les nouveaux Honor 50, 50 SE et 50 Pro 5G Ils ressemblent à un clone du Huawei P50 que Richar Yu (PDG de Huawei) a montré, avec ce module de caméra particulier.

Cependant, il convient de noter que Honor s’est séparé de Huawei afin de avoir les services GoogleBien que, comme nous le verrons maintenant dans ses fonctionnalités Magic UI, il s’agisse toujours de la couche de personnalisation (qui était basée sur EMIU). Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un triple lancement de mobiles milieu de gamme, avec 5G et dans certains cas avec une dalle incurvée.

Fiche technique Honor 50 5G et Honor 50 Pro 5G

Honneur 50 SE Honneur 50 5G Honor 50 Pro 5G Écran ACL de 6,78 pouces FullHD+ (2 388 x 1 080 pixels) OLED de 6,57 pouces

FullHD+ (2 400 x 1 080)

Rafraîchissement 120 Hz

Panneau incurvé OLED de 6,72 pouces

FullHD+ (2 400 x 1 080)

Rafraîchissement 120 Hz

Panneau incurvé Processeur MediaTek dimension 900 Muflier 778G Muflier 778G RAM 8 Go 8 Go / 12 Go 8 Go / 12 Go Stockage 128 Go 128 Go

256 Go 256 Go Caméras arrière Principal : 100 mégapixels f/1.9 Grand angle : 8 MP f/2,2 Macro : 2 mégapixels f/2,4 Profondeur : 2 MP f/2,4 Principal : 108 mégapixels f/1.9

Angulaire : 8 mégapixels f/2,2

Profondeur : 2 mégapixels

Macro : 2 mégapixels Principal : 108 mégapixels f/1.9

Angulaire : 8 mégapixels f/2,2

Profondeur : 2 mégapixels

Macro : 2 mégapixels Caméra frontale 16 MP f/2,2 32 mégapixels Principal : 32 mégapixels

Angulaire : 12 mégapixels Tambours 4 000 mAh

Charge rapide 66W 4 300 mAh

Charge rapide 100W 4 000 mAh

Charge rapide 100W Système Magic UI 4.2 basé sur Android 11 Android 11

Interface utilisateur magique 4.2 Android 11

Interface utilisateur magique 4.2 Connectivité Double SIM, 5G, 4G/LTE, WiFi double bande, Bluetooth 5.1, USB-C 5G

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS

USB type C 5G

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS

USB type C Dimensions et poids Pour déterminer 159,96 × 73,76 × 7,78 mm

175 grammes 163,46 × 74,66 × 8,05 mm

187 grammes Autres Capteur d’empreintes digitales latéral Lecteur d’empreintes digitales sous l’écran Lecteur d’empreintes digitales sous l’écran Prix 309,54 euros pour changer A partir de 348 euros pour changer A partir de 477 euros pour changer

Honneur 50 SE

L’esthétique est quasi commune aux trois modèles, optant pour l’arrière en luminosité et la première de cette conception de module de caméra que nous avons mentionné précédemment. Ce sont deux cercles qui composent respectivement la caméra principale d’une part et le reste des objectifs d’autre part.

Sur l’écran de « base » Honor 50 est de type IPS de 6,78 pouces, avec résolution FullHD +. Nous verrons que, contrairement à ce qui suit, il a des bords droits et aucune courbure. Bien sûr, étant IPS, le lecteur est sur le côté.

C’est le plus contenu de la nouvelle famille Honor 50 ayant le MediaTek Dimensity 900, ce qui lui confère une connectivité 5G. Il a une seule version de 8 Go et 128 Go de stockage.

Côté batterie, le Honor 50 SE propose une batterie de 4 000 mAh, avec une charge rapide de 66 watts. Il est livré avec Android 11 et Magic UI, et il comprend également une prise casque, USB C et, évidemment, 5G.

Au niveau de la caméra, tirant tout ce qui supporte ce processeur que nous avons évoqué, Honor a opté pour un Capteur principal 100 mégapixels. En tant que caméras secondaires, nous voyons un grand angle avec un capteur de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels, pour changer. Et la caméra frontale est laissée avec un capteur de 16 mégapixels.

Honneur 50 et 50 Pro

Honneur 50 Pro.

Nous parlerons de ces deux mobiles ensemble car ce sont des jumeaux, très jumeaux. En fait, nous allons maintenant voir que le nom de famille Pro dans ce cas est basé sur un peu plus que la taille.

Les deux mobiles ont un Panneau OLED avec côtés incurvés avec un rapport 20: 9 et une résolution FullHD + (2 400 x 1 080 pixels), mais avec une diagonale différente. Le Honor 50 a un écran de 6,57 pouces et le Honor 50 Pro un écran de 6,72 pouces légèrement plus grand.

Honor 50. L’une des différences est la caméra frontale, puisque le Honor 50 Pro possède deux caméras (et un îlot dans le coin).

Contrairement au précédent, nous voyons que le taux de rafraîchissement dans les 50 et 50 Pro atteint le 120 Hz et que l’écran intègre le lecteur d’empreintes digitales. De plus, à l’avant, nous verrons un îlot Huawei P40 Pro plus élégant dans le cas du Honor 50 Pro, car il dispose de deux caméras frontales.

Une partie des similitudes se situe également à l’intérieur, avec un Snapdragon 778G 5G pour les deux. Ils disposent également du WiFi 6, du Bluetooth 5.2, du GPS et d’un port USB de type C.

Honneur 50 5G.

Dans ce cas, il existe deux options de RAM, avec 8 Go et 12 Go. Pour le Honor 50 si on voit deux versions en termes de stockage, avec 128 et 256 Go, et le Honor 50 Pro ne dispose que de 256 Go.

Au les piles il y a une différence de capacité, mais pas de charge rapide. Le Honor 50 dispose d’une batterie de 4 300 mAh avec une charge rapide de 100 W et le Honor 50 Pro intègre une batterie de 4 000 mAh, avec une charge rapide, là encore, de 100 W.

Honor 50 Pro 5G.

Aussi il y a une cravate dans les caméras arrière avec capteur 108 mégapixels et objectif à ouverture f/1.9. En fait, il n’y a pas de surprises au niveau de la composition des trois caméras arrière car les secondaires sont un grand-angle avec un capteur 8 mégapixels f/2,2 et deux caméras (macro et profondeur) avec un capteur 2 mégapixels chacune. .

Bien sûr, sur le devant, nous voyons une différence qui se traduit également dans le design. Le Honor 50 possède une seule caméra frontale avec un capteur de 32 mégapixels, tandis que le Honor 50 Pro se distingue, comme nous l’avons dit, par un double caméra frontale, avec des capteurs de 32 et 12 mégapixels (avec un objectif super grand angle pour le second).

Versions et tarifs des Honor 50 SE, Honor 50 5G et Honor 50 Pro 5G

Honneur 50 5G.

Pour le moment, les mobiles ont été présentés en Chine, nous attendrons donc de mettre à jour cet article s’ils sont vendus sur d’autres marchés. Nous mettons les prix selon la version et avec la conversion selon le changement en cours :