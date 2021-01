Honda e-Drag. Le futur roi électrique des courses de dragsters?

O Honda e-Drag et la Honda K-Climb – toutes deux dévoilées au Tokyo Auto Salon, dont l’édition est cette année virtuelle – veulent montrer au monde comment une alimentation substantielle peut avoir un impact sur les performances sans avoir à augmenter la puissance.

Et une bonne alimentation est ce dont la Honda «e» a besoin. Malgré les dimensions compactes, très proches d’un segment B typique, la Honda «e» accuse le camion benne de plus de 1500 kg, une valeur manifestement exagérée. Ce n’est pas un problème exclusif au petit électrique de Honda; c’est un problème pour tous les tramways.

Pourquoi sont-ils si lourds? Bien sûr, la batterie. Il ajoute des centaines de livres de plus qu’un véhicule correspondant avec un moteur à combustion interne et affecte tout, des performances à l’efficacité.

C’est là que le Honda e-Drag entre en jeu. Imaginons la possibilité de prendre une Honda «e» pour un test de départ. Avec seulement 154 ch (mais des instantanés de 315 Nm de couple) et plus d’une tonne et demie, ce n’est guère un bon candidat pour franchir les 402 m aussi vite que possible.

La solution évidente pour améliorer vos modestes performances? Réduisez votre ballast autant que possible.

C’est précisément ce que Honda a fait pour transformer le «e» en e-Drag. L’intérieur a été complètement dépouillé et a remporté deux baquets de compétition Kirkey et un arceau. À l’extérieur, le toit est désormais en fibre de carbone et bien que le reste du prototype ne le montre toujours pas, nous verrons également la fibre de carbone atteindre plus de panneaux de carrosserie, y compris une seule pièce avant qui intégrera le capot, les pare-chocs et garde-boue.

Pour finir l’ensemble le plus léger, Honda a équipé l’e-Drag de pneus radiaux spécifiques pour courses de dragsters, tandis que les roues de 17 ″ proviennent de la première génération de la Honda NSX, en l’occurrence la très spéciale NSX-R (NA2).

Malheureusement, le projet n’étant pas encore terminé, Honda n’a pas encore fourni de chiffres sur les gains déjà réalisés avec ce projet intrigant, mais nous sommes également curieux d’en connaître les résultats. Certains disent qu’il pourrait être en mesure d’égaler les 5,8 dans les 0 à 100 km / h de la Honda Civic Type R beaucoup plus puissante – une amélioration de 2,5 secondes par rapport aux 8,3 de la Honda «e» Advance.

Honda K-Climb, la «mini-terreur» des événements sur piste

Beaucoup plus modestes en nombre que l’e-Drag, nous avons la Honda K-Climb, basée sur voiture kei Le N-One de la marque, où ses 64 ch sont légalement limités encore plus grâce à tous les kilos qui peuvent être retirés par le haut. Comme pour l’e-Drag, K-Climb abuse de la fibre de carbone dans son alimentation. La calandre avant, le capot, les pare-chocs sont faits de ce matériau.

Conçu avec des rampes en évidence avec des routes (très) tordues, l’accent de développement sur le châssis est compris pour maximiser sa capacité à se plier. Livré avec une suspension réglable KS Hipermax Max IV SP et des pneus Yokohama Advan plus collants qui impliquent des jantes de 15 pouces – devraient se plier comme aucun voiture kei s’inclina devant.

Un autre point fort est la sortie d’échappement centrale de HKS et le arceau pour montrer les intentions sérieuses de K-Climb en tant que «mini-terreur» des essais sur piste. Honda affirme également que l’aérodynamique n’a pas été oubliée et que nous devrions voir des développements dans le prototype final, en particulier dans la dimension / conception du divulgacher arrière.

Honda e-Drag et K-Climb sont des projets en développement et la marque japonaise donne la possibilité de voter sur la décoration finale de chaque modèle une fois qu’ils sont terminés. Accédez à la page dédiée aux deux (en japonais) et votez pour votre décoration préférée.