Honda anticipe le nouveau HR-V avec deux teaser

Sur le marché depuis 2013, l’actuelle (et la deuxième) génération de Honda HR-V il se rapproche de plus en plus du remplacement, avec la révélation de son successeur prévue le 18 février prochain.

Compte tenu de la proximité temporelle de cette révélation, Honda a décidé de divulguer non pas un mais deux teasers du nouveau modèle.

Bien que les images publiées révèlent peu de choses sur le nouveau HR-V, elles confirment ce que nous savions déjà: le plus petit SUV de Honda sera également électrifié.

Hybride, bien sûr

Compte tenu de l’objectif de Honda d’électrifier l’ensemble de sa gamme d’ici 2022 (à l’exception de la nouvelle Civic Type R), il est tout naturel que nous confirmions que le nouveau HR-V utilisera un moteur hybride.

Cette électrification a également conduit à un léger changement dans la désignation du modèle, qui sera officiellement appelé Honda HR-V e: HEV, dans une référence claire à l’électrification à laquelle il a été soumis.

Pour l’instant, Honda n’a publié aucune donnée technique pour son nouveau SUV. Cependant, nous ne serions pas surpris s’il venait à utiliser une variante du système utilisé par le plus grand CR-V.

Si cela se confirme, le nouveau Honda HR-V devrait utiliser une essence de 2,0 l fonctionnant selon le cycle Atkinson, deux moteurs électriques et une transmission à liaison fixe.

Une autre hypothèse est qu’elle aura recours au système hybride de la plus petite Jazz, qui associe un quatre cylindres essence de 1,5 litre fonctionnant également selon le cycle Atkinson le plus efficace, avec deux moteurs électriques.

Pour l’instant, aucune hypothèse n’a été confirmée, et il ne reste plus qu’à attendre la présentation prévue le 18 février pour pouvoir découvrir cela et d’autres détails sur le nouveau SUV japonais.