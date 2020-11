Homophobe distribue des photos des enfants d’un professeur gay pour la faire virer

Un professeur de théologie gay dans une université catholique a été pris pour cible par un homophobe qui se promenait sur le campus en distribuant des photos d’elle et de ses enfants dans une tentative terrifiante de la faire licencier.

L’homme, qui n’a pas été nommé, a lancé sa campagne de harcèlement à l’Université de St Thomas dans le Minnesota, une institution catholique où Kelly Wilson est professeur adjoint de théologie.

Wilson a dit KARE-11 qu’elle a été alertée de la tentative de l’homme de la faire licencier par la sécurité du campus et qu’elle a rejeté ses critiques de tout cœur.

«Vous n’avez pas à choisir d’être gay ou catholique – ce n’est ni l’un ni l’autre, ni des moments ou des décisions; ce que c’est, je crois, je suis mon moi authentique », dit-elle.

«Je crois que c’est ce que mon église me demande de faire, ce que les Écritures me demandent de faire et ce que Dieu attend de moi, et c’est chez moi, c’est l’église catholique.»

Dans un communiqué, l’université a déclaré que l’homme avait l’habitude de «critiquer» les employés de l’université et avait auparavant été banni du campus.

«Mais nous sommes limités dans la façon dont nous pouvons lui répondre lorsqu’il se trouve sur une propriété publique», a déclaré l’université. «Lorsque nous avons découvert ce dernier incident, nous avons tendu la main pour offrir notre soutien total au Dr Wilson.»

Le porte-parole de l’université a poursuivi: «Nous avons également envoyé une communication à l’échelle de l’université rejetant le message haineux de cet homme et réaffirmant notre engagement en faveur d’un environnement inclusif pour les membres de notre communauté LGBTQIA +.

Comme le rappelle le pape François, «Dieu a créé tous les êtres humains égaux en droits, en devoirs et en dignité».

L’Université de St Thomas a déclaré que sa réponse était «conforme à l’enseignement catholique, qui nous appelle à aimer et à prendre soin de chaque personne».

Wilson a répondu à la campagne de harcèlement de la meilleure façon possible – en lançant une collecte de fonds pour Dignity Twin Cities, une organisation basée au Minnesota qui soutient les catholiques gays.

Elle a également demandé que James Martin, un prêtre pro-LGBT + bien connu, s’adresse au personnel et aux étudiants de l’université.

« L’idée que les gens protesteraient et, comme je peux comprendre, distribuer des photos de ses enfants est, utilisons un mot qui doit être dans la discussion, ce qui est cruel », a déclaré Martin dans son discours, selon À l’intérieur de l’enseignement supérieur.

«Et c’est certainement quelque chose qui ne fait pas partie de l’enseignement catholique, pas du monde chrétien et pas de ce que Jésus nous a demandé de faire.