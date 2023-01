Hollywood rend hommage à Lisa Marie Presley après sa mort

Lisa Marie Presley est rappelée par ceux qui la connaissaient et ceux qu’elle a touchés.

L’auteure-compositrice-interprète est décédée le 12 janvier à l’âge de 54 ans après avoir subi une alerte médicale et a été transportée à l’hôpital.

« C’est avec le cœur lourd que je dois partager la nouvelle dévastatrice que ma belle fille Lisa Marie nous a laissée », a confirmé sa mère, Priscilla Presley, dans un communiqué à l’Associated Press. « C’était la femme la plus passionnée, la plus forte et la plus aimante que j’aie jamais connue. Nous demandons la confidentialité alors que nous essayons de faire face à cette perte profonde. Merci pour l’amour et les prières. Pour le moment, il n’y aura pas d’autre commentaire. »

Plus tôt dans la journée, Priscilla Presley avait demandé aux gens de « Veuillez la garder, elle et notre famille, dans vos prières ».

Lisa Marie Presley lors d’un événement le 23 avril 2015 à Las Vegas, Nevada. Bryan Steffy / Wire Image

Des célébrités ont publiquement pleuré Lisa Marie après que la nouvelle de sa mort prématurée a commencé à circuler.

John Travolta a écrit sur Instagram que son cœur va à sa famille.

« Lisa petite fille, je suis vraiment désolé. Tu vas me manquer mais je sais que je te reverrai. Mon amour et mon cœur vont à Riley, Priscilla, Harper et Finley », a-t-il écrit.

« Oh non. C’est une horrible nouvelle. Le monde entier envoie de l’amour et des prières aux enfants de Priscilla et Lisa Marie en ce moment. Puisse-t-il vous donner de la force », Diane Warren tweeté.

« Lisa Marie Presley… Comme c’est déchirant. J’espère qu’elle est en paix dans les bras de son père. Mon cœur va à sa famille. Trop de chagrin en seulement quelques années. #riplisamarie #LisaMariePresley, » LeAnn Rimes a écrit.

Léa Remini aussi a écrit à quel point elle était navrée par la mort de Lisa Marie Presley.

« Lisa n’a pas eu une vie facile, comme certains pourraient le penser. Puisse-t-elle être en paix, se reposer avec son fils et son père maintenant », a-t-elle tweeté. « Sa mère Priscilla et ses trois filles, Riley, Finley et Harper, sont dans mes prières. »

« Mon Dieu, #LisaMariePresley est mort; Je suis en état de choc. Si belle et seulement 54 ans; Je ne peux pas vraiment le comprendre », a écrit Bette Midler.

« Tellement triste que nous ayons perdu une autre étoile brillante en la personne de Lisa Marie Presley. Mes condoléances à ses proches et à la multitude de fans », a tweeté Octavia Spencer.

Bret Michaels a ajouté : « Mes pensées et mes condoléances les plus sincères vont à la famille/aux amis pour la perte de @LisaPresley. »

« Tellement triste pour Lisa Marie Presley », a écrit Andy Cohen.

L’acteur Cary Elwes a ajouté : « Repose en paix, Lisa Marie. Une âme douce et douce. Nous adressons nos plus sincères condoléances à Priscilla, Riley, sa famille et ses amis. D’une tristesse déchirante. »

L’acteur Shaun Cassidy a envoyé son « amour et prières » à la famille Presley.

L’actrice Jennifer Tilly a raconté comment elle venait de visiter Graceland.

« Curieusement, j’étais juste à Graceland hier et j’ai pris cette photo », a-t-elle a écrit. « Le guide nous disait que parfois elle dînait dans la salle à manger, et une fois, elle organisait une fête pour ses amis dans l’avion qui porte son nom. Rip sweet soul. »

Stella Parton a également tweeté : « RiP Lisa Marie. Prières pour sa mère, ses enfants, ses amis, tous ceux qui l’aimaient. »

Le musicien William Patrick Corgan a également exprimé son chagrin en écrivant: « Il y a un chagrin et puis il y a du chagrin. Ce serait du chagrin et à plus de niveaux que je ne peux en compter. Veuillez envoyer vos prières pour sa famille et ses enfants en cette période difficile. Je Je ne peux vraiment pas trouver les mots pour exprimer à quel point c’est vraiment triste. RIP @LisaPresley«

Geraldo Rivera a écrit : « Tout simplement terrible d’apprendre le décès de Lisa Marie Presley, l’enfant unique d’Elvis. Mes plus sincères condoléances à sa famille. C’est une terrible nouvelle et je suis vraiment désolé pour la perte de Priscilla. »