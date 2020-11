Holly Robinson Peete affirme que Trump l’a appelée le N-Word pendant l’apprentie de célébrité

Alors que le président en titre Donald Trump poursuit sa lutte contre les résultats de l’élection de 2020, les personnes qui ont personnellement interagi avec la star de la télé-réalité devenue politicienne continuent de se manifester. L’actrice Holly Robinson Peete, connue pour ses rôles dans des émissions comme Hangin ‘avec M. Cooper et Pour ton amour, rattrapé Vue urbaine sur la radio SiriusXM où elle a discuté de son temps sur L’apprenti célébrité 3 en 2010. Ce n’était pas un concert qui l’attirait et quand les producteurs l’ont appelée avec l’opportunité, elle leur a dit qu’elle n’était pas intéressée à être «la prochaine Omarosa» ou «la méchante dame noire».



Mark Davis / Employé / Getty Images

Cela a pris un peu de temps pour convaincre et Holly a accepté de comparaître, d’autant plus que les fonds ont été donnés à des œuvres caritatives. « Ce fut une expérience très intéressante », a déclaré Peete. Elle a atteint la finale mais n’a pas fini par gagner même si elle a amassé plus d’argent – 600 000 € – que son adversaire. « C’était un voyage et un peu désordonné et tout, mais j’ai trouvé [Trump] être un peu cochon et optimiste et tout ça, mais qui il est maintenant, je n’ai pas vu ça. «

Elle pense que «le pouvoir et la corruption» ont changé Trump. « Je ne sais pas qui est ce gars », a ajouté Peete. « Peu de temps après la finale, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles il avait jeté un n-mot se référant à moi et j’étais comme, hein? Ensuite, le producteur m’a dit quand c’était arrivé pendant la finale, je me souviens du moment. Je ne l’étais pas. t à portée de voix mais je pouvais les voir décider entre moi et Brett Micheals. «

Pendant le « moment », Holly a déclaré que « les producteurs étaient animés » et c’est à ce moment-là que Trump aurait dit « qu’ils veulent que le n-mot gagne », se référant au réseau. Cependant, Trump voulait Brett Michaels. Elle croit que Trump « utilise ce langage tout le temps » et a décidé de ne même pas en parler parce que « quelle différence cela va-t-il faire? »

Lorsque le racisme présumé de Trump a été remis en question, ses amis qui soutiennent le président lui ont demandé si c’était vraiment vrai ou non. « C’est là que nous en sommes. Vous êtes mon ami et je vous dis qu’il a probablement dit ça à mon sujet mais vous essayez de le qualifier », a ajouté Peete. Regardez le clip de son interview ci-dessous.