Hoda Kotb partage les dernières nouvelles sur les plans d’adoption d’un troisième enfant

Le parcours de Hoda Kotb vers l’adoption d’un troisième enfant est en suspens.

Le co-présentateur de 45secondes.fr a fait le point sur le processus lors d’une apparition sur « Watch What Happens Live with Andy Cohen » jeudi soir.

« Vous savez ce qui est drôle dans les affaires d’adoption qui se passent maintenant, apparemment, c’est vraiment lent pendant cette période, pendant COVID », a-t-elle déclaré. « Je pensais que ce serait un jeu différent.

« Ils ont dit que beaucoup de gens qui auraient peut-être normalement l’impression que ce serait quelque chose qu’ils voudraient faire, avoir un enfant et le donner à quelqu’un à élever parce qu’ils ne le pouvaient pas, s’accrochent aux choses parce qu’ils ne le font pas. Je n’ai rien à ce moment-là. C’est donc ce que j’ai entendu de notre agence, tout est lent, mais ils disent d’attendre sagement et d’être, alors nous allons simplement être. «

Hoda et son fiancé, Joel Schiffman, ont adopté leur fille Haley, 4 ans, en 2017, suivies de leur fille adoptive Hope, 2 ans, en 2019. Hoda avait 52 ans lorsqu’ils ont adopté Haley et a souvent parlé de la joie qui a changé la vie de Haley. mère.

Cohen a lui-même connu cette joie, puisqu’il est devenu père à 50 ans en 2019 lorsque son fils, Benjamin, est né via une mère porteuse.

« J’ai l’impression que si vous êtes censé avoir un enfant dans votre vie, votre enfant est là-bas », a déclaré Hoda aujourd’hui en 2018. « Ils m’ont dit à l’agence d’adoption: » Ne vous inquiétez pas, votre enfant est là-bas qui vous attend. Et je me souviens que je gribouillais dans mon journal : « Je sais que tu es là. Je pouvais la sentir. »

Hoda a rappelé dans son interview avec Cohen comment elle avait appelé Robin Roberts, présentatrice de l’émission du matin, lorsqu’elle a adopté Haley, disant qu’elle ne pouvait pas croire qu’elle venait d’adopter un enfant dans la cinquantaine.

« Et elle dit: » Ce bébé est juste à l’heure « », a déclaré Hoda. « Et tout s’est bien passé à temps. »