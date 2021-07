Hoda Kotb donne une mise à jour joyeuse sur Kathie Lee Gifford: « Elle est amoureuse »

Hoda Kotb a rendu visite à « Watch What Happens Live » d’Andy Cohen jeudi soir, et lorsque l’animateur lui a demandé si elle était toujours en contact avec Kathie Lee Gifford, il a obtenu plus qu’un simple oui ou non.

Cohen j’ai un scoop!

Non seulement la co-présentatrice d’AUJOURD’HUI parle toujours à son ancien co-animateur de la quatrième heure (et lui envoie des textos – « beaucoup »), mais elle avait de bonnes nouvelles à annoncer à propos de son copain.

« Elle est heureuse », a déclaré Hoda. « Elle est amoureuse. »

Cela a valu une salve d’applaudissements dans le club-house « WWHL ».

« Elle est amoureuse, elle est à Nashville, elle chante … », a poursuivi Hoda. « Elle fait tout ce qu’elle aime.

Bien sûr, la mise à jour de Hoda n’est pas une surprise complète – du moins pas pour les fans de Kathie Lee qui ont prêté attention.

En avril, lorsque Kathie Lee a rendu visite pour la dernière fois à AUJOURD’HUI, elle a révélé qu’elle était dans une « relation spéciale ».

« Je suis dans une relation vraiment spéciale avec quelqu’un qui est gentil, amusant et sain, et donc c’est bien », a-t-elle expliqué à l’époque. «C’est juste heureux, et je ne veux pas tout gâcher. Je l’ai probablement déjà fait en le mentionnant même.

Apparemment non.

Elle a ensuite décrit son mec comme « la personne la plus intelligente que j’ai jamais rencontrée » et « drôle » et a déclaré que leur romance naissante, à ce stade de sa vie, est « exactement ce dont j’ai besoin et exactement ce que je veux ».

Kathie Lee a été mariée à la star de la NFL et animateur sportif Frank Gifford pendant près de 30 ans, jusqu’à sa mort en 2015.

Après une telle perte, elle a déclaré que maintenant « être dans un endroit où vous sentez que chaque aspect de votre vie est bon, que rien ne manque … c’est un bel endroit où être ».

Ou comme Hoda l’a dit lors de sa conversation avec Cohen, « Quand vous pensez que vous êtes à la fin d’un chapitre, elle est la preuve vivante que vous n’avez aucune idée. »