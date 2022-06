Disney+

Ils ont présenté la première bande-annonce de Hocus Pocus 2, la suite du film de 1993 avec le retour de son casting original. A voir quand il sera disponible dans le catalogue !

©Disney+Hocus Pocus 2 : premier trailer officiel et date de sortie sur Disney+.

Hocus Pocus 2 Il est devenu l’une des sorties les plus attendues de Walt Disney Pictures depuis le moment de son annonce, puisque nous sommes en présence de la suite de l’une des comédies d’horreur les plus mémorables des téléspectateurs depuis 1993, l’année de sa sortie en salles. Bien qu’il y ait déjà eu une photo en avant-première, ce mardi les réseaux sociaux du service de streaming Disney+ Ils ont sorti leur première bande-annonce.

Les premiers rapports pour un nouveau projet sont arrivés en 2014, certains de ses principaux visages ayant exprimé leur intérêt à reprendre leurs rôles respectifs du premier film de Mick Garris et David Kirschner. Jusqu’en 2017, une nouvelle version était en cours de développement, mais elle n’a pas atteint sa destination et deux ans plus tard, on savait que Jen D’Angelo était prêt à écrire le scénario avec Anne Flecher dans la réalisation, en remplacement d’Adam Shankman, le premier choix.

Ce sera le retour du sœurs sanderson près de 30 ans après les événements du premier film, qui n’a pas eu les meilleures critiques ni un grand impact au box-office, mais au fil du temps, il est devenu un classique culte pour le public qui mérite toujours d’être revisité à l’approche d’Halloween. Cette fois-ci, l’intrigue se concentrera sur les lycéens Becca, Cassie et Izzy alors qu’ils découvrent une tradition où les sorcières acquièrent leurs capacités à leur 16e anniversaire et allument la bougie à flamme noire. Découvrez la première bande-annonce présentée par Disney+ !

Après avoir commencé le rituel, ils réveillent accidentellement le sœurs Winnie, Sarah et Mary Sandersoninterprété à nouveau par Bette Midler, Sarah Jessica Parker et Kathy Najimy. Qui reprendra également son rôle est Doug Jones comme Billy Butcherson, l’amant de Winnie qui l’a trompée avec Sarah, alors il lui a cousu la bouche et l’a empoisonné en le transformant en zombie. Au casting, ils ajouteront également Taylor Paige, Henderson, Stephanie Faracy, Sam Richardson, Brina, Tony Hale, Hannah Waddingham et Withney Peakentre autres.

+Quand Hocus Pocus 2 sera-t-il diffusé sur Disney+ ?

Malheureusement pour ceux qui espéraient en profiter sur grand écran, nous devons confirmer qu’il ne sera pour le moment disponible qu’en streaming auprès de la société. Il devait initialement arriver l’année dernière, mais les délais dus à la pandémie de coronavirus ont été prolongés et il a finalement été annoncé que Hocus Pocus 2 Il sortira sur la plateforme Disney+ le 30 septembre.

Vous n’êtes pas encore inscrit à Disney+ pour accéder au contenu exclusif de la plateforme ? Abonnez-vous sur ce lien. Qu’est-ce que tu attends?

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂