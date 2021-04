Hobbs et Shaw ont encore un avenir dans la franchise « Fast & Furious »

La franchise «Fast & Furious» a atteint le point d’avoir sa propre spin-off, qui en 2019 a frappé les écrans de cinéma sous le titre «Hobbs & Shaw». Les personnages joués par Dwayne Johnson et Jason Statham sont relativement nouveaux dans la série, mais ils ont réussi à gagner l’appréciation des fans.

Après sa dernière apparition avec Toretto (Vin Diesel) et le reste de sa famille dans « The Fate of the Furious », le film « Hobbs & Shaw » a été un grand succès au box-office international grâce à la forte rivalité que les deux personnages présentent , qu’ils ont dû mettre de côté pour travailler ensemble sur une nouvelle mission dangereuse.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Mean Girls: Tina Fey est distinguée pour ne pas avoir soutenu l’auteur avec un salaire équitable

Avant son spin-off, Johnson est apparu comme Hobbs pour la première fois dans «Fast Five», sorti en 2011, tandis que Statham était le principal méchant du septième volet pour être accepté plus tard comme faisant partie du groupe dans le huitième film, étant l’un des personnages avec l’évolution la plus complexe de la saga.

Bien qu’aucun d’eux ne fasse une apparition dans « F9 » et que leur apparition dans les futurs films de la franchise n’ait pas encore été confirmée, le réalisateur Justin Lin n’exclut pas leur retour, notant qu’ils continuent à faire partie de la famille.

Dans une récente interview avec Deadline, Justin Lin a partagé quelques mots sur « F9 » et les tranches 10 et 11 de la série, la dernière question étant consacrée au sort de Hobbs et Shaw. Sans rien confirmer pour le moment, le réalisateur laisse entendre que ces personnages font toujours partie de la franchise.

«Je n’ai jamais vraiment pensé qu’ils étaient partis, tu sais? Pour moi, ils sont toujours dans cet univers, ils font partie de cette famille. Quoi que nous fassions, quoi que nous parlions dans le chapitre suivant, je n’ai jamais l’impression d’avoir des restrictions, donc je suis enthousiasmé par ce que nous construisons alors que nous arrivons au dernier chapitre de cette saga », a déclaré Lin.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Les écrivains originaux de « Predator » intentent une poursuite contre Disney

La saga de « Fast & Furious » touche à sa fin, avec Justin Lin en charge de diriger une histoire finale qui sera divisée en deux parties, où Hobbs et Shaw devraient faire une apparition. On sait qu’après la première de « The Fate of the Furious », Dwayne Johnson et Vin Diesel ont présenté un fort désaccord public, qu’ils devraient résoudre au cas où Johnson reviendrait dans la franchise.