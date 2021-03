Hitman 3: The Incredible Mission Gratuit pour une durée limitée

Le développeur permet aux joueurs de tester Hitman 3 et d’autres parties de sa trilogie World of Assassination via un nouveau pack de démarrage gratuit.

Vous pourriez aussi être intéressé par: No Man’s Sky ajoute des expéditions saisonnières passionnantes

Le bundle peut maintenant être téléchargé sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S et PC (via Epic Store). Les utilisateurs de Stadia peuvent accéder à l’offre immédiatement.

Joueurs de jeu IO Interactive En accédant au pack de démarrage Hitman 3, vous pourrez désormais jouer gratuitement à la mission inaugurale de Dubaï du 30 mars au 5 avril.

Bien que la disponibilité de cette mission soit limitée, le développeur note sur son site Web que le pack de démarrage donnera toujours aux joueurs accès à Facilité ICA, qui sert de tutoriel pour la trilogie World of Assassination.

Dans cette installation, les joueurs peuvent commencer à gagner de l’XP et à se débloquer, ce qui se répercutera sur le jeu complet.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Fortnite recevra un changement impressionnant sur Nintendo Switch

Dubaï n’est pas la seule mission gratuite actuellement accessible, car le pack de démarrage gratuit Hitman 3 accordera également périodiquement un accès gratuit à d’autres endroits de la série.