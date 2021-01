Hitman 3 Kills It, le plus grand lancement numérique de l’histoire de la franchise

Hitman 3 a connu le plus grand lancement numérique de l’histoire de la franchise, ce qui semble être une réalisation remarquable étant donné que l’entrée inaugurale de la trilogie World of Assassination a adopté un modèle épisodique. Bien sûr, le jeu a été lancé sur une plus grande liste de plates-formes cette fois-ci – y compris même Nintendo Switch et Google Stadia – et l’industrie penche généralement davantage vers les téléchargements en ces temps de pandémie.

HITMAN 3 est arrivé! Et c’est le plus grand lancement numérique de l’histoire de la franchise. pic.twitter.com/7j8rDkEhAa – IO Interactive (@IOInteractive) 22 janvier 2021

Cela signifie, en fin de compte, que les ventes au détail sont probablement en baisse par rapport à Hitman 2, il sera donc intéressant de voir les performances globales de la sortie. N’enlevez rien au développeur IO Interactive, cependant: le titre est excellent et, bien que le lancement ait été un peu bancal au début, il a réagi rapidement et tout a fonctionné assez rapidement. Aimez-vous le jeu? L’avez-vous récupéré numériquement ou physiquement? Trouvez les cibles insaisissables dans la section commentaires ci-dessous.