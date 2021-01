Hitman 3 ajoute rétroactivement des niveaux de maîtrise supplémentaires à Whittleton Creek, New York

Augmenter votre niveau de maîtrise dans Hitman et Hitman 2 est très amusant: vous débloquez de nouveaux équipements en cours de route, et cela vous oblige à tester vos compétences d’assassinat et à relever autant de défis uniques que possible. Ceux d’entre vous qui envisagent d’acquérir Hitman 3 seront peut-être ravis d’apprendre que Whittleton Creek et New York obtiennent des niveaux de maîtrise supplémentaires.

Comme il s’agit de deux des plus petites étapes de la série, elles ont toutes deux atteint le niveau de maîtrise 15 dans Hitman 2. Cependant, la liste des trophées pour Hitman 3 révèle qu’ils passeront tous les deux au niveau de maîtrise 20, qui correspond à des emplacements plus grands comme Paris et Mumbai. Cela signifie qu’il y aura probablement de nouvelles récompenses à débloquer, ainsi que des défis potentiellement supplémentaires à relever.

De toute évidence, les jeux Hitman sont déjà axés sur la rejouabilité, mais ces niveaux de maîtrise supplémentaires devraient vous inciter encore plus à retourner dans les deux sites basés aux États-Unis.