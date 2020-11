His Dark Materials Saison 2: intrigue et plus de mises à jour avec la date de sortie !!

Malgré la nouvelle que COVID-19 a contraint l’émission « His Dark Materials » à couper une scène de la deuxième saison à venir, il y a une prime à anticiper. Pour l’essentiel, l’expansion d’Andrew Scott, «Hot Priest» de Fleabag, qui rejoint la création en tant que père de Will Parry dans la saison 2.

C’est ici! C’est ici! La nouvelle saison de #HisDarkMaterials est arrivé et voici ma revue de l’épisode 1 de la saison 2 de His Dark Materials _ The City of Magpies #HBOMax https://t.co/7LjSOkh6sv via @Youtube pic.twitter.com/OFfr7kD1kh – Avis sur Smirking Gun (@reviews_gun) 17 novembre 2020

His Dark Materials Saison 2: Air Date

Depuis le lancement de la première saison de His Dark Materials en décembre 2019, les fans s’attendaient à ce que l’histoire se poursuive. Malheureusement, avec des créations cinématographiques et télévisées importantes reportées en raison de la pandémie de COVID-19, l’arrivée de la deuxième saison de l’émission devrait tenir un peu plus. À partir de maintenant, nous n’avons pas de date précise. Néanmoins, il y a une possibilité décente que la saison 2 de His Dark Materials sort en novembre de cette année.

His Dark Materials Saison 2: Cast

Nous verrons tous les artistes de la saison 1 de His Dark Materials répéter leurs rôles dans la saison 2. Le casting de la deuxième saison est comme suit –

Dafne Keen comme Lyra Belacqua,

Andrew Scott comme colonel John Parry,

Ruth Wilson comme Marisa Coulter,

James McAvoy comme Lord Asriel,

James Cosmo comme Farder Coram,

Ariyon Bakare comme Lord Boreal,

Lin-Manuel Miranda comme Lee Scoresby

Clarke Peters comme le maître.

Trois jours de plus jusqu’à la saison 2 de #HisDarkMaterials sur HBO.

Vous nous avez manqué, Hester. Allons-y. https://t.co/oYbyqp0O4f – Lin-Manuel Miranda (@Lin_Manuel) 13 novembre 2020

Ses matériaux sombres Saison 2: intrigue

À partir de maintenant, l’intrigue de la saison 2 n’a pas été découverte par les fabricants. Néanmoins, nous réalisons que la saison 2 de His Dark Materials sera fondée sur « The Subtle Knife », le deuxième livre de Pullman dans la première série de trois. Ainsi, la majorité du scénario du roman sera à nouveau affichée à l’écran. La saison 1 avait précédemment gâché l’histoire, mais nous pouvons même maintenant nous attendre à ce que la saison 2 puisse étonner leurs fans. Dans tous les cas, nous sommes sûrs sans l’ombre d’un doute que Parry rejoindra finalement Lyra à Cittàgazze, alors que le couple se déplace entre leurs univers et l’autre.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂