« His Dark Materials »: la série HBO prendra fin dans la troisième saison

« Ses matériaux sombres« Est devenue l’une des séries les plus réussies et les plus populaires sur HBO ces dernières années, il fallait donc s’attendre à ce qu’il soit renouvelé pour une troisième saison qui, malheureusement pour ses adeptes, marquera la fin de cette production.

La série est basée sur la trilogie fantastique écrite par Philip Pullman, devenant rapidement un favori des critiques et du public. Il a été confirmé que, bien que cette troisième saison adaptera l’arc narratif du troisième et dernier livre de la trilogie, cela mènerait la série à la fin de son histoire.

La série présente des performances de Dafne Keen, Ruth Wilson, Amir, Wilsom, Ariyon Bakare, Andrew Scott, Will Keen, Ruta Gedmintas et Lin-Manuel Miranda. «Apporter le corpus épique, complexe et culturellement résonnant de Philip Pullman la télévision a été un immense privilège », a déclaré Francesca Orsi, vice-présidente exécutive de HBO c’est une déclaration.

«Nous remercions nos formidables partenaires à BBC et toute l’équipe de Méchant loup, dirigé par l’infatigable Jande Tranter, pour son travail exceptionnel au cours des deux premières saisons. Nous sommes impatients de terminer la trilogie avec ce dernier chapitre sur le voyage de Lyra».

Tranter, qui est l’un des créateurs du programme, a déclaré: « Ses matériaux sombres«Ce fut vraiment une expérience télévisuelle mondiale et un moment important dans ma carrière personnelle. L’équipe créative de Méchant loup dans Cardiff a rendu possible l’impossible et a amené les mondes de Philip Pullman à la vie ».

Composé des romans « Aurores boréales« , »Le poignard » et « Le Spyglass laqué», L’histoire suit les traces d’une fille nommée Lyra Belaqua, qui habite une dimension parallèle dans laquelle chaque personne a un compagnon animal appelé « démon » dans lequel le « Magistère » (version alternative de l’Église catholique située dans Oxford) cherche le contrôle de toutes les formes de vie.

Après un ami de Lyra a été mystérieusement kidnappée, elle sera aidée par une étrange boussole dorée qui indique les véritables intentions des autres, se lançant dans un voyage fascinant dans un monde où elle découvrira des entrées vers d’autres dimensions, des sorcières de l’Arctique et de puissants ours polaires parlants en armure.