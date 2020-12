« His Dark Materials » aura la saison 3 sur HBO, mais ce sera le dernier de la série

« Ses matériaux sombres«Il y aura une autre saison, mais malheureusement ce sera la dernière de la saga Lyra Silvertongue.

Le mardi 22 décembre HBO a annoncé le renouvellement de « Ses matériaux sombres»Pour une troisième saison, qui sera la dernière du drame basé sur la série de livres de Philip Pullman et qu’il est devenu le favori du public.

« Apporter à la télévision le travail épique, complexe et culturel de Phillip Pullman a été un grand privilège»A déclaré le vice-président exécutif de HBO, Francesca Orsi, lors de la communication du sort du programme. « Nous remercions nos formidables partenaires de la BBC et toute l’équipe de Bad Wolf, dirigée par l’infatigable Jane Tranter, pour leur travail exceptionnel au cours des deux premières saisons. Nous espérons terminer la trilogie avec ce dernier chapitre du voyage de Lyra.« .

L’HISTOIRE DE LYRA

Les dameons sont les figures magiques de « His Dark Materials » (Vidéo: HBO)

« Ses matériaux sombres»Se déroule dans un monde alternatif, où tous les humains ont des compagnons animaux appelés démons, qui sont les manifestations de l’âme humaine. La série suit Lyra, une orpheline qui vit avec des professeurs du Jordan College, à Oxford, jusqu’à ce qu’elle découvre l’existence d’une substance mystérieuse appelée Dust.

Les stars de la série Daphné passionné, Ruth Wilson, Amir Wilson, Ariyon Bakare, Andrew Scott, Will Keen, Ruta Gedmintas et Lin-Manuel Miranda.

« C’était un plaisir de voir comment ‘Ses matériaux sombres‘a réuni des téléspectateurs britanniques de tous âges sur BBC One et BBC iPlayer», A déclaré Ben Irving, rédacteur en chef de la commission dramatique de la BBC Wales.

« Les fans des livres incroyables de Phillip Pullman et les nouveaux venus ont été fascinés par l’aventure avec Lyra et Will à travers plusieurs mondes. Nous sommes ravis qu’ils puissent continuer leur voyage dans une troisième saison de ce drame magnifiquement réalisé. Nos remerciements à nos partenaires de HBO et à l’équipe créative dédiée de Bad Wolf pour avoir réalisé une série historique qui continuera à être regardée et appréciée sur la BBC pour les années à venir.« , Il ajouta.

À son tour, la productrice exécutive Jane Tranter a noté que «His Dark Materials a été une expérience télévisuelle véritablement mondiale et un point culminant d’une carrière personnelle.».

« L’équipe créative de Bad Wolf à Cardiff a rendu l’impossible possible et a donné vie aux mondes de Philip Pullman. Voir ce travail acharné et ce dévouement applaudis et adoptés par les fans du monde entier a valu la peine de tout ce travail acharné. Rien de tout cela n’aurait été possible sans le merveilleux engagement et la conviction de la BBC et de HBO. Je suis ravi, excité et honoré de faire la troisième partie de la trilogie Philip Pullman avec votre soutien et vos encouragements. Je vous remercie», Il a condamné.

Les deux premières saisons de « Ses matériaux sombres« Peut être consulté en ligne sur HBO Go en Amérique latine.