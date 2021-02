Hinokami Keppuutan, premier gameplay officiel

Le prochain jeu vidéo Demon Slayer est montré dans le gameplay. Laissez-vous surprendre par les animations de Kimetsu no Yaiba: Hinokami Keppuutan.

Kimetsu no Yaiba: Hinokami Keppuutan, c’est ainsi que s’appellera le prochain jeu vidéo Demon Slayer, ou Guardians of the Night. Un jeu vidéo qui nous rappelle beaucoup Naruto de Cyberconnect2 et qui apporte des animations qui sont tracées à ce qui a été vu dans l’anime. À propos, l’anime qui aura sa deuxième saison cette année 2021.

Demon Slayer: Hinokami Keppuutan a été initialement annoncé pour PlayStation 4. Mais il y a quelques semaines, il a été confirmé qu’il arrivera également sur PlayStation 5, Xbox One et PC, ce qui, je pense, est un succès. Dans la vidéo, vous pouvez voir les premières minutes qui ont été montrées du gameplay de ce jeu. Nous pouvons voir l’un des mods vedettes comme le Tag Battle. Dans ce mode, nous avons plusieurs combattants dans notre équipe et nous devons les combiner pour finir avec notre rival.

Désormais, on sait que le jeu vidéo arrivera au Japon en 2021. Seul le Japon? J’espère qu’ils ne penseront pas à le sortir tard en Europe et en Amérique.

Kimetsu no Yaiba, une success story

Le manga Demon Slayer ou Kimetsu no Yaiba est l’un des derniers grands succès que l’on puisse mesurer aux côtés de Naruto, Dragon Ball ou One Piece. Des millions d’exemplaires du manga ont été vendus. Un manga qui s’est terminé l’année dernière en beauté et auquel nous avons apporté chaque semaine notre contribution sur le web. Manga Plus était chargé d’apporter le chapitre en espagnol chaque semaine (sauf celui qui avait une pause).

D’un autre côté, nous avons l’anime. Il a la même répercussion que le manga et ce n’est pas étonnant. L’histoire de Kimetsu no Yaiba vous saisit depuis le début. Il y a quelques jours, il a été confirmé que la deuxième saison de l’anime arriverait en 2021.