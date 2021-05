Hilaria Baldwin détaille la réaction allergique de son fils: «  Moment horrible qu’un parent redoute  »

Le cinquième enfant de Hilaria et Alec Baldwin ensemble, Eduardo «Edu» Pau Lucas, se remet après une récente crise de santé.

La mère de 37 ans a partagé une photo sur Instagram samedi berçant l’enfant de 8 mois dans ce qui semble être un hôpital ou un cabinet médical, expliquant l’incident avec son fils dans la légende.

«Nous avons eu une expérience effrayante où Edu a eu une réaction allergique», a-t-elle écrit. «Je ne sais pas encore quoi, mais c’était l’un de ces horribles moments qu’un parent redoute. Mes enfants n’ont pas d’allergies, c’était donc une première. Peu importe le nombre d’enfants que vous avez, il y a toujours des moments qui nous secouent, car il n’y a aucun moyen de nous préparer.

Hilaria Baldwin a déclaré que la photo qu’elle avait partagée avait été prise alors qu’il se sentait mieux, expliquant: «Le vomi sur mes vêtements avait séché, et mon ami a envoyé une photo à Alec (qui travaille en déplacement) pour lui faire savoir que ça allait être d’accord. »

«Je suis reconnaissante à vous, médecins, infirmières et autres professionnels de la santé», a-t-elle ajouté. «Je ne mentionnerai pas vos noms ici, mais vous savez qui vous êtes et j’espère à quel point mon cœur est lié à vos soins et à votre gentillesse. On m’a dit que l’opportunité dans cette situation est la clé … n’attendez pas pour voir si ça va mieux. Si vous vous trouvez dans cette situation, allez simplement chercher de l’aide. »

Elle a terminé la légende avec une douce ode à son fils, en écrivant: «Je t’aime mon petit garçon, maman t’aime tellement.»

Heureusement, l’enfant de 8 mois semblait de meilleure humeur dimanche. Sa mère a partagé une mise à jour sur Instagram, publiant une vidéo d’Edu et de sa petite sœur, Lucia, riant et se prélassant ensemble.

«Mieux vaut aujourd’hui ✨ … merci pour les doux vœux et la sagesse de vos propres expériences que vous avez partagées avec moi ❤️», a-t-elle écrit.

Hilaria et Alec Baldwin ont six enfants ensemble: Carmen, 7 ans, Rafael, 5 ans, Leonardo, 4 ans, Romeo, 2 ans, Edu et la petite Lucia. L’acteur a également une fille, Ireland, 25 ans, issue de son précédent mariage avec Kim Basinger.

Le couple a accueilli leur cinquième enfant ensemble, Edu, en septembre 2020. La co-animatrice du podcast «Mom Brain» a annoncé sa grossesse en avril dernier après avoir subi deux fausses couches au cours de l’année 2019.

En mars, la famille Baldwin a de nouveau grandi alors que le couple a accueilli leur sixième enfant, Lucia, via une mère porteuse. Hilaria Baldwin a annoncé la nouvelle surprise sur Instagram, partageant une jolie photo de Lucia endormie dans son grenouillère de lapin rose.

«Nous sommes tellement amoureux de notre fille, Lucia», a-t-elle sous-titré la photo. «Tout comme vos frères et sœurs, vous êtes un rêve devenu réalité.»

Après la naissance de sa plus jeune fille, elle s’est ouverte dans un post Instagram franc sur la réconciliation de ses sentiments pour Lucia et Edu tout en se souvenant de ses deux fausses couches.

«Nos cœurs sont remplis de tant de gratitude. Les Baldwinitos avaient tellement envie d’avoir une petite sœur », a-t-elle écrit. «Beaucoup d’entre vous se souviennent peut-être de la perte de leur sœur à 4 mois à la fin de 2019. Il ne se passe pas un jour où nous ne souffrons pas pour notre fille. Quand j’ai appris que notre bébé était mort, j’ai dit à nos enfants que leur sœur allait venir, mais pas à ce moment-là.

«Notre bébé arc-en-ciel, Edu, est une telle bénédiction – nous sommes submergés par la chance que nous avons de l’avoir», a-t-elle poursuivi. «Nous vivons chaque jour, unis et reconnaissants envers tous les anges très spéciaux qui ont contribué à amener Lucía au monde. María Lucía Victoria et Eduardo Pau Lucas: nos bébés qui apportent de la lumière dans nos vies – presque comme des jumeaux, nous vous aimons tellement.

