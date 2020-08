High Score : l’histoire du jeu vidéo sur NETFLIX, le bon, le mauvais et ce qui nous manque dans le documentaire

Il est compliqué, presque impossible, de condenser les débuts de la brève – mais très intense – histoire des jeux vidéo en six épisodes d’un peu plus de quarante minutes. Mais réunir plusieurs des noms qui ont construit la première industrie du divertissement aujourd’hui pour partager leurs histoires et leurs batailles est toujours une bonne idée.

Une attraction irrésistible pour ceux d’entre nous qui vivent cette passion. Surtout lorsqu’il s’agit de la touche ouvertement décontractée de High Score : L’âge d’or du gaming.

Netflix continue de renforcer ses liens avec les jeux vidéo, et si elle ne cesse d’enrichir son catalogue de séries et de films avec des adaptations des choses les plus célèbres sur PC et consoles, ses dernières docuseries mettent en scène des héros réels : Roberta Williams, Nolan Bushnell, Yoshitaka Amano, John Romero… Même Charles Martinet, la voix de Super Mario (et la moitié du Royaume Champignon) fait partie du projet en tant que narrateur si l’on parie sur l’audio en anglais.

High Score est un voyage en six épisodes qui nous emmène des origines de l’emblématique Space Invaders au phénomène DOOM, nous permettant de nous faufiler dans la maison du légendaire Richard Garriott (plus connu sous le nom de “Lord British” dans la saga Ultima) ou de faire une promenade tranquille avec Akira Nishitani et Akira Yasuda, les personnes responsables du succès de Street Fighter II. Une rétrospective centrée sur les pionniers d’un nouveau média.

Et bien qu’il y ait des histoires que peu de choses nouvelles mettent sur la table pour ceux d’entre nous qui se sont peignés les cheveux gris, y compris comment cette adaptation infâme de E.T. L’extraterrestre pour Atari a défié le plus grand colosse de l’industrie à l’époque, il vaut certainement la peine d’écouter Howard Scott Warshaw raconter sa version de l’histoire. En supposant, bien sûr, que ce soit le pire des jeux vidéo.

Parce que High Score : L’âge d’or du gaming est une succession d’anecdotes du passé qui touchent à des sujets très actuels. Y compris l’essor des eSports, la naissance d’idées révolutionnaires ou certains des plus grands bluffs de l’histoire des jeux vidéo. Et dès la première minute, il précise ses intentions : à cette époque, l’important n’était pas ce qui se passait sur votre écran, mais ce qui se passait dans votre esprit en tant que joueur.

L’invasion des Martiens était inévitable

Comme nous l’avons commenté, High Score : L’âge d’or du gaming n’est pas une rétrospective des usages. Il s’agit plutôt d’une rencontre de génies qui ne se connaissent probablement pas. Ils se sont peut-être rencontrés et ont probablement conclu des accords d’un million de dollars il y a des décennies, mais ils ont tous un rôle à jouer dans l’héritage des jeux vidéo. Et ce qui est presque aussi important : une leçon à donner aux développeurs d’aujourd’hui.

Parce que voir Tomohiro Nishikaro, le créateur de Space Invaders, parler de son obsession pour la guerre des mondes de H.G. Wells alors qu’il sort un dossier usé avec les dessins originaux des envahisseurs est quelque chose que tous ceux qui ont quitté leur travail acharné à la salle de jeux ont un sentiment particulier.

En fait, c’est un privilège de voir les esquisses et les idées d’une bombe qui finirait par provoquer une pénurie de pièces de 100 yens au Japon de la part de son créateur.

Nous verrons les maîtres Yoshitaka Amano (Final Fantasy), Naoto Ohshima (Sonic The hedgehog) et Akira Yasuda (Street Fighter II) peindre leurs personnages les plus aimés tout en nous livrant quelques uns de leurs souvenirs et de leurs motivations. John Tobias mangeant du pop-corn en regardant un film de Jean Claude van Dame nous rappelle le lien entre l’acteur belge et Mortal Kombat ; et même Hirokazu Tanaka, créateur de certains des sons les plus mythiques des consoles Nintendo en jouant de la musique dans une discothèque entre anecdotes.

À cet égard, l’une des réussites maximales de High Score : L’âge d’or du gaming est sa tentative d’aborder le plus grand nombre d’angles possibles au sein de chaque thème. Des développeurs, des créatifs, des programmeurs, des étudiants qui ont profité d’opportunités valant des millions, des champions des premiers tournois de jeux vidéo de l’histoire et, indirectement, même quelques anecdotes sur le légendaire Shigeru Miyamoto, qui se cachait pour fumer dans la pièce où Star Fox était programmée.

Des histoires racontées à la première personne, comme celle de Rebecca Ann Heineman, première championne d’un tournoi officiel de jeux vidéo organisé aux États-Unis ; et qui vous invitent à faire le point alors que, trois épisodes plus tard, Chris Tang célèbre sa victoire sur 100 000 concurrents à Rock the Rock, un événement promotionnel pour Sonic & Knuckles dont la finale s’est jouée au Rock d’Alcatraz.

Les décisions que la direction de Nintendo of America a prises pour faire du Japon un succès sur le marché post-Atari et la façon dont et l’unique Tom Kalinske ont conduit SEGA of America à se mesurer au Big N qui régnait sur 95% du marché des jeux vidéo.Et, ce faisant, donnez le crédit à un Jerry Lawson oublié qui a rendu possible les consoles à cartouches interchangeables, étant éclipsé par le puissant Atari.

High Score : Le monde du jeu vidéo apporte un peu de tout à tous ceux qui ont joué à un jeu vidéo et montre comment l’industrie récompense parfois les courageux, même dans les moments les plus délicats. Comme à l’époque où Atari préférait engager quelques étudiants qui modifiaient leurs jeux d’arcade au lieu de réparer les choses au tribunal. Ou un brillant John Kirby qui a sauvé Nintendo de l’écrasement par Universal (qui possédait les droits de King Kong).

Et, bien sûr, cette fois-là, le loquillo de John Romero a envoyé un communiqué de presse annonçant l’arrivée d’un DOOM qu’ils n’avaient pas encore commencé à façonner. Ce ne serait pas la dernière fois qu’il ferait quelque chose de semblable, bien sûr. Parce qu’il y en a eu d’autres après cela, mais dans les années 90, le roi du battage médiatique était John Romero.

Mais tout ne va pas bien dans High Score

Comme nous l’avons mentionné au début, il est pratiquement impossible d’assembler toutes les pièces de l’histoire du jeu vidéo. La bonne nouvelle est que le projet a été réalisé par l’équipe de Great Big Story, dont nous avons pu voir les vidéos dans VidaExtra plus d’une fois. Et cela implique un montage très soigné et, en même temps, une présentation exceptionnelle.

En fait, c’est un plaisir de voir certains des moments clés de l’histoire du jeu vidéo, comme la folle signature de John Madden par Electronic Arts ou la façon dont Roberta Williams a vendu à son mari le concept de son premier jeu vidéo en la clé d’un pixelart très drôle.

Cependant, le monde des jeux vidéo est tel que le format vidéo de six à quinze minutes que Great Big Story utilise dans sa chaîne YouTube ou son contenu de réseau social est terni lorsqu’on essaie de compacter trois, quatre ou cinq interviews et histoires en un seul épisode.

Si l’on prend, par exemple, l’épisode intitulé “Fighting Games”, il est clair qu’il s’agit de trois interviews très bien réalisées avec des personnages clés de Street Fighter II et le co-créateur de Mortal Kombat. Cependant, un tiers des 43 minutes de l’épisode lui-même est consacré à l’aventure interactive Night Trap. Et cela fait ressortir les faiblesses de cette initiative.

D’une part, l’essor du genre des jeux de combat est abordé presque au passage. Se concentrer sur les anecdotes des deux jeux sans entrer dans le véritable sujet du titre.

D’autre part, les thèmes abordés finissent par se diluer dans les expériences des créateurs. Parfois, en prenant pour acquis des aspects élémentaires et d’autres fois en s’écartant du point de départ. Parfois, sans parvenir à plus de conclusions que la dernière anecdote racontée.

Mais surtout, la manière dont chaque interview a été préparée. Contrairement à d’autres docuséries dans lesquelles la même conversation est entrelacée à partir de plusieurs points de départ, High Score ne permet pas d’obtenir un seul type de conversation entre les participants. Même si le talent de Charles Martinet pour tourner chaque partie de l’épisode est sans faille.

En d’autres termes, si l’attrait ultime de High Score : L’âge d’or du gaming est la façon dont il nous invite à découvrir les personnes qui ont construit l’industrie du jeu vidéo grâce à leurs inspirations et à leurs anecdotes, le format le plus réussi pour chaque histoire a peut-être été de lui donner sa propre vidéo de dix ou quinze minutes, plutôt qu’un épisode commun de quarante minutes ou plus.

Et, pour montrer à quel point le format individuel fonctionne bien, cette très courte vidéo sur le premier Easter Egg (œuf de Pâques) dans les jeux vidéo.

Car, bien qu’il accroche, et en tant que série, il devient amusant et divertissant. Tant pour son narrateur que pour les animations, la vérité est que – en tant que documentaire – certains épisodes, comme This is War (qui devrait en théorie se concentrer sur Nintendo et la guerre des consoles de SEGA) finissent tous par tourner autour du plan directeur d’un brillant Kalinske, et finissent par ne pas aborder le véritable sujet.

Ce qui nous manque (et nous fait demander une deuxième saison)

Malgré ses défauts, High Score : L’âge d’or du gaming parvient à être cette revue désinvolte de l’histoire des jeux vidéo qui ne parvient peut-être pas à atteindre l’essence des thèmes que chaque épisode s’impose, mais dont les personnalités impliquées parviennent à en faire une heureuse surprise pour tout fan du monde des consoles, des PC et des systèmes rétro en général.

D’autre part, la série de documentaires Netflix est un exemple du fait que celle qui couvre beaucoup ne presse pas beaucoup, et cela signifie que de nombreux points de vue ont été laissés de côté, mais aussi d’autres thèmes qui – d’autre part – méritent d’entrer dans une deuxième saison, au cas où ils seraient lancés dans Great Big Story.

Surtout quand il y a tant de thèmes qui méritent bien plus qu’une mention ou quelques minutes. Même un épisode de leur propre chef :

L’histoire du jeu vidéo européen

Bien que les histoires compilées par Great Big Story nous aient fait passer avant les personnalités des États-Unis et du Japon, la vérité est que le vieux continent est l’un des grands absents. Surtout avec du matériel comme le légendaire ZX Spectrum ou des logiciels comme Populous de Peter Molyneux.

Le phénomène des aventures graphiques

Alors que nous avons vu Roberta et Ken Williams entrer dans l’industrie, l’absence de toute mention de la saga King’s Quest brille par son absence. La rivalité entre Sierra et LucasArts et leur façon de transformer des aventures graphiques en expériences inoubliables méritait son propre épisode.

Game Boy, la révolution des consoles portables

Après des apparitions fugaces, dans le dernier épisode de High Score : L’âge d’or du gaming, le légendaire Game Boy nous est présenté dans le cadre du projet qui allait devenir Star Fox. Cependant, le jeu dans les ordinateurs portables donne pour des rivières d’encre. Et ce ne sera pas faute de noms propres, Lynx d’Atari, Nomad et Game Gear de SEGA…

La révolution des jeux de stratégie

La vision de Dune des studios Westwood a révolutionné le genre de la stratégie en temps réel et a donné naissance à des joyaux tels que Age of Empires, Warcraft et Command and Conquer. Cela, sans oublier la maîtrise avec laquelle Sid Meier a consacré des années auparavant à une Civilisation appelée à faire l’Histoire.

Et pourquoi pas, l’essor de la PlayStation

Levels, le dernier épisode de High Score : L’âge d’or du gaming, s’articule autour de deux aspects : immerger les joueurs dans des environnements en 3D et relever le défi de rendre les jeux en ligne aussi intéressants que les expériences hors ligne. Il y a même une mention intéressante sur les mods. Trois aspects qui méritaient chacun un chapitre à part.

Cependant, si l’on veut continuer à revisiter l’histoire du jeu vidéo, l’entrée en scène de la première console Sony (et la façon dont Nintendo y a indirectement participé) vaut la peine d’être racontée par ceux qui l’ont vécue de l’intérieur.

High Score : Le monde des jeux vidéo nous laisse de merveilleux sentiments de nostalgie et une généreuse part de souvenirs et d’anecdotes pour mieux comprendre l’industrie qui a commencé à se forger entre visionnaires, entrepreneurs, braves et rêveurs ; et qui a fini par devenir le plus grand divertissement de notre temps.

Une master class qui, sans clore complètement chacun des sujets abordés, parvient à voler le sourire à tout passionné de jeux vidéo grâce au courage, à l’humilité, à la malice parfois et surtout au talent de ses protagonistes.