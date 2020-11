Hideo Kojima développe-t-il Silent Hills pour la PS5? – rumeurs

De nouvelles rumeurs suggèrent que Hideo Kojima fait équipe avec Sony et Konami pour en obtenir un Silent Hills se développer – exclusivement pour eux PS5.

Mais qu’en est-il de la spéculation? Nous examinons les informations disponibles et classons le tout.

Silent Hills exclusif à PS5?

Après que Hideo Kojima ait quitté Konami il y a environ cinq ans, il n’y avait que celui-ci Teaser jouable pour voir le choc d’horreur à venir. Le jeu complet ne devrait jamais être complètement développé.

Cela a fait beaucoup de bruit à l’époque, car le projet du créateur de « Metal Gear » Hideo Kojima et du réalisateur de « Pan’s Labyrinth » Guillermo del Toro a laissé des joueurs intéressés qui avaient un avant-goût prometteur de l’horreur dans le teaser du jeu. Silent Hills pourrait attraper.

Maintenant, YouTuber et Insider Moore’s Law is Dead veulent en savoir plus. Il était déjà fermé avec sa fuite Dieu de la guerre (2018) correct, c’est pourquoi certaines voix écoutent maintenant. Dans le « Podcast Silicon » cassé, Tom explique qu’il peut « presque confirmer » que Productions Kojima travaille sur « Silent Hills », qui apparaîtra exclusivement pour la PS5 et au Les Game Awards 2020 devrait être annoncé.

Le remake de Metal Gear est également en préparation?

Il explique également dans son podcast que les créateurs de Les âmes du démon Remake, Bluepoint, suivant sur un remake de Metal Gear Solid travail, et ce serait également une collaboration avec Konami. Ça devrait déjà être en développement depuis 3 ans sont situés.

Encore plus devrait être Mark Cerny, l’architecte système de la PS5 participe à ce jeu, car il devrait être entièrement optimisé en tant que titre exclusif. Démos de gameplay devrait suivre dans un proche avenir. Cependant, ils attendent un peu plus longtemps avant de faire l’annonce, car ils ne veulent pas répéter l’erreur commise par Microsoft. Halo Infini a commencé, qui a d’abord annoncé le jeu, puis a dû reporter la sortie.

Dans le cas de Kojima Productions et Konami, cependant, c’est un peu difficile. Après tout, à la fin de la collaboration avec Hideo Kojima, Konami a insisté pour que le nom du producteur soit tiré du générique de Metal Gear Solid 5: La douleur fantôme Sera supprimé. Il y a beaucoup de preuves comme celle-ci qui suggèrent que la fin de la collaboration ne s’est pas très bien déroulée. En fin de compte, c’était « Silent Hills » s’est finalement arrêté complètementce que personne ne se serait attendu.

Les deux instances fonctionneraient-elles à nouveau ensemble? Selon l’acte d’initié Sony ici en tant qu’artisan de la paix. Le différend remontait à environ 5 ans. Il se pourrait donc que les parties se soient entendues d’une manière ou d’une autre ici au fil du temps.

Kojima Productions travaille sur un nouveau jeu

Il y a quelque temps, il a été officiellement confirmé que de toute façon Kojima Productions sur un nouveau jeu travaille. Qu’il soit présenté lors du TGA 2020 n’est pas si irréaliste, puisque Hideo Kojima comme avec Death Stranding n’a probablement aucun problème avec l’annonce précoce de ses jeux. Il est également très ami avec l’organisateur Geoff Keighley, qui meurt certainement d’envie de faire une telle annonce.

Bien plus, c’est probablement plus un moyen qu’ils ont choisi pour le marketing chez Kojima Productions. Cela donne à la communauté le temps de spéculer sur le sujet du nouveau jeu et à quoi s’attendre. Nous pourrions donc bientôt savoir en quoi consiste vraiment le nouveau jeu Kojima.

Bon à savoir: Dans tous les cas, la communauté peut s’attendre à un jeu d’horreur qui sera un jour développé par Kojima. Après tout, il a déjà confirmé qu’il faisait des recherches pour un jeu d’horreur et qu’il aimerait développer un jeu de ce genre qui brise les frontières et se frappe. « Pisse les joueurs ». Reste à savoir s’il deviendra forcément un jeu pour la franchise «Silent Hill». Cependant, c’est concevable puisque les rumeurs pour un tel titre de redémarrage sont dans la salle depuis des mois. Malgré les difficultés, le meilleur produit possible devrait être le facteur décisif pour toutes les instances – et avec Kojima Productions, cela semble une chose sûre.

Comme d’habitude, les rumeurs doivent être examinées attentivement, car ce sont toutes des informations privilégiées non confirmées, dont la source ne veut pas être nommée.

* Remarque: tous les liens vers des boutiques en ligne sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué grâce à cela – sans que vous payiez un centime de plus. Merci pour votre soutien!

