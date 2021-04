Heure de sortie de Shadow and Bone: Quand Shadow and Bone sort-il sur Netflix?

Shadow and Bone sortira sur Netflix le 23 avril à minuit PST. Voici l’heure à laquelle il sortira dans votre pays.

Ombre et os est enfin là! Préparez-vous pour votre nouvelle obsession Netflix! Ombre et os devrait sortir dans le monde entier le Vendredi 23 avril, juste à temps pour une montre frénétique le week-end.

Pour les nouveaux arrivants de Netflix, la série est basée sur la trilogie du roman bien-aimé Grisha et le Six des corbeaux duologie par Leigh Bardugo. La première série de 8 épisodes met en vedette Jessie Mei Li dans le rôle d’Alina Starkov, Archie Renaux dans Mal Oretsev, Freddy Carter dans Kal Brekker et Ben Barnes dans le rôle du général Kirigan / The Darkling.

Comme toujours, Netflix sortira Ombre et os en fonction de l’heure à leur siège en Californie. Les nouveaux films et émissions de télévision tombent presque toujours à minuit, heure du Pacifique (PT), ce qui signifie que l’heure à laquelle ils apparaîtront sur votre compte Netflix dépend de l’endroit où vous vivez.

Faites défiler vers le bas pour l’heure exacte Ombre et os sort sur Netflix dans votre pays.

Quand est-ce que Ombre et os sortir sur Netflix?

Heure de sortie de Shadow and Bone: Quand sort-il sur Netflix? Image: Netflix

Voici la liste des Ombre et os Heures de sortie de Netflix:

Ombre et os sortira le 23 avril, avec l’heure exacte en fonction de l’endroit où vous vivez dans le monde. Comme mentionné ci-dessus, l’heure de sortie habituelle de Netflix 12AM PT correspondra à l’heure de votre pays. Trouvez ci-dessous les heures de sortie pour une poignée de fuseaux horaires principaux.

États-Unis (PDT) – 00h00

États-Unis (HAE) – 03:00

Canada – 3h00 (Toronto), 12h00 (Vancouver)

Brésil (Rio De Janiero) – 4h00

Royaume-Uni (BST) – 8h00

Europe (heure d’été d’Europe centrale) – 9h00

Europe (heure d’été de l’Europe de l’Est) – 10h00

Afrique du Sud (Le Cap, heure de l’Afrique centrale) – 9h00

Inde (New Delhi) – 12h30

Indonésie (Jakarta) – 14h00

Philippines (Manille) – 15h00

Hong Kong – 15h00

Singapour – 15h00

Australie – 15h00 (Perth), 17h00 (Sydney)

Japon (Tokyo) – 16h00

Nouvelle-Zélande (Auckland) – 19h00

Pour la liste complète des villes à travers le monde, trouvez votre heure de sortie exacte ici.

Où puis-je regarder Ombre et os en ligne?

Ombre et os est une série Netflix, donc le seul endroit où vous pourrez la regarder est sur Netflix. Il ne sera pas disponible pour la diffusion sur aucun autre service de streaming.

