Control Z Saison 2 : Date et heure de sortie sur Netflix

La saison 2 de Control Z est la série policière que nous attendons le plus. Ce n’est pas sur la liste de juin de Netflix. Difficile d’imaginer que Control Z soit disponible sur Netflix depuis près d’un an. Netflix a rapidement confirmé la saison 2 de Control Z, après que la première saison ait impressionné les téléspectateurs.

La série a fait ses débuts au plus fort de la pandémie. Il a gagné en popularité immédiate. Il s’agit d’une série mexicaine, en espagnol, sur un groupe d’élèves du secondaire. Les étudiants deviennent hostiles les uns envers les autres lorsque les pirates informatiques commencent à divulguer tous leurs secrets. Le pirate informatique menaçait des vies et des libertés, et cela s’est mal terminé.

Heure de sortie de Control Z Saison 2 sur Netflix

Regarder Contrôle Z saison 2, à partir de 3h01 HE le mercredi 4 août. Lancement après minuit. Ça vallait la peine d’attendre !