Hesso Chiryo Ho élimine les énergies négatives

L’une des pratiques les plus importantes, mentionnée même par les grands maîtres Reiki et la technique japonaise connue sous le nom de Hesso Chiryo Ho, qui signifie «technique de traitement du nombril». Ce soin a un effet nettoyant rapide et profond au niveau émotionnel et physique, agissant directement sur les émotions et les énergies plus «lourdes» ou denses.

C’est une pratique qui doit être effectuée constamment comme auto-traitement, dans laquelle elle peut être utilisée dans diverses situations, libérant des émotions, des sentiments et des énergies stagnants et générant en quelque sorte un déséquilibre du Reikian.

Cette technique doit être travaillée directement sur le nombril, qui est considéré comme le nœud de toutes les maladies, car il est situé dans le centre énergétique du corps (Hara), responsable de l’énergie physique et de la vitalité.

Exécution de la technique Hesso Chiryo Ho

1. Fermez d’abord les yeux et connectez-vous à l’énergie divine du Reiki;

2. Demandez à votre Divin de vous guider à travers votre intuition;

3. Lorsque vous sentez l’énergie circuler entre vos mains, laissez-la voyager dans tout votre corps;

4. Méditez pendant une minute ou autant que vous le jugez nécessaire;

5. Placez le majeur de votre main dominante à l’intérieur du nombril, en appliquant un peu de pression pendant un certain temps, jusqu’à ce que vous sentiez un pouls au bout du doigt suivi d’un peu de relaxation;

6. Pour mieux ressentir le processus, gardez les yeux fermés, sentant que l’énergie circule dans tout votre corps. Il est recommandé de rester dans cette position pendant environ cinq à dix minutes;

7. S’il est initié aux symboles sacrés, Cho Ku Rei peut être exécuté sur le nombril avant et après l’exécution de la procédure;

8. Suivez votre intuition si vous trouvez nécessaire d’activer un autre symbole ou d’effectuer une autre position après Hesso Chiryo Ho;

9. Lorsque vous avez terminé, retirez votre doigt du nombril et remerciez-les de se connecter avec le Reiki.

Une autre façon d’appliquer cette technique consiste à placer votre main sur votre nombril et à diriger mentalement l’énergie dans votre corps.

C’est l’une des nombreuses possibilités que le praticien de Reiki peut utiliser pour sa pratique, que ce soit en lui-même ou chez une autre personne.

Succès du traitement et à la prochaine fois!