Hero Electronix lance la caméra de sécurité extérieure intelligente Qubo à 5490 Rs

Tendance FP23 déc.2020 18:03:59 IST

Hero Electronix, qui fait partie du groupe Hero, a lancé une nouvelle caméra de sécurité dotée de fonctionnalités d’IA et d’un extérieur solide pour résister à toutes sortes de conditions météorologiques. La caméra de sécurité extérieure intelligente Qubo est un appareil intelligent qui peut être connecté à d’autres appareils et la caméra vous alertera en cas de menace. Il est disponible pour Rs 5,490. Pour s’adapter à l’heure actuelle, la caméra pourra détecter si une personne visitant votre maison porte un masque facial ou non. La caméra vous informera au préalable si un visiteur vient sans mettre de masque.

Selon un communiqué de la société, cette fonctionnalité aidera les entreprises telles que les points de vente à emporter, les petits magasins de détail et les bureaux, où de nombreuses personnes sont susceptibles d’être en contact étroit les unes avec les autres. Cela informera les ménages qui attendent de récupérer les livraisons si leur visiteur maintient ou non les normes de distanciation sociale.

La pandémie a considérablement limité la fréquence des déplacements, ce qui signifie que les voitures et les autres véhicules sont laissés sur les places de stationnement plus longtemps. Avec la nouvelle caméra de sécurité Qubo, les utilisateurs et les chefs d’entreprise pourront mettre en place une zone de sécurité intelligente autour de leur voiture. De cette façon, chaque fois que le véhicule entre et sort de cette zone de stationnement, une alerte sera émise.

L’appareil photo est livré avec une prise en charge de stockage de mémoire jusqu’à 128 Go et un stockage dans le cloud afin que l’enregistrement puisse être laissé en continu. Il existe également une option pour tourner autour de l’enregistrement de l’horloge dans son champ de vision. Il est livré avec un système d’alarme anti-intrusion intelligent qui peut émettre des sons et des sirènes personnalisables pour alerter si un intrus s’approche trop près de votre propriété.

Avec une fonction time-lapse, la caméra pourra vous fournir une courte vidéo pour regarder tout ce qui s’est passé tout au long de la journée, sans avoir à y passer des heures. La caméra a également la possibilité d’appeler l’utilisateur en cas de danger.

Nikhil Rajpal, PDG de Hero Electronix, a déclaré: «Avec le lancement de la caméra de sécurité extérieure intelligente, nous visons à proposer aux consommateurs de toute l’France un produit susceptible de préserver leur bien-être et de réduire leur anxiété mentale due au COVID».

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂