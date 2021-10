Heo Sung-Tae de Squid Game a dû prendre du poids de manière drastique pour son rôle

Et l’une de ses stars a révélé qu’il avait dû souffrir pour son art, prenant un poids colossal en préparation de leur rôle.

Mais avec son personnage étant le criminel endurci et endurci qu’il est, Heo devait être assez grand, il a donc dû prendre plus de 15 kg en seulement un mois.

Il a déclaré aux médias locaux: « Les projets que j’avais planifiés ont tous été reportés à cause de Covid-19. J’ai perdu du poids en faisant une pause de cinq mois mais j’ai ensuite été contacté par l’équipe de production de Jeu de calmar.

« Quand j’ai rencontré le réalisateur Hwang Dong-hyuk, il m’a demandé pourquoi j’avais perdu autant de poids et m’a dit que j’étais devenu si « maigre » alors que le physique de Deok-su est vital pour le personnage.

Et l’acteur a déclaré que la prise de poids soudaine avait eu un impact négatif sur sa santé.

« Les muscles de mon mollet se sont déchirés et j’ai aussi mal aux genoux. Dans l’ensemble, ma santé s’est détériorée. La perte de poids n’a pas d’importance, mais je pense que je dois réfléchir attentivement si on me confie un autre rôle où je dois prendre du poids.