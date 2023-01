Henry Cavill est la sentinelle dans le fan art du MCU

Avec Henri Cavill étant laissé de côté dans le DCU, il semble y avoir un intérêt accru de la part des fans de l’acteur pour le voir rejoindre l’univers cinématographique Marvel. Il existe de nombreux personnages potentiels que Cavill pourrait jouer dans le MCU, certains personnages étant mentionnés par des fans, notamment Captain Britain, Wolverine et Reed Richards. BossLogic a pris part à la conversation avec sa dernière œuvre d’art numérique de l’année, imaginant Cavill tel qu’il pourrait apparaître dans le rôle de Sentry.





The Sentry est un personnage qui rappelle Superman à bien des égards, doté d’une force, d’une vitesse et d’un vol surhumains, entre autres superpuissances. Il a commencé à apparaître dans les bandes dessinées Marvel en 2000 et a depuis été utilisé dans une variété de jeux vidéo, mais le personnage n’est pas encore apparu dans l’univers cinématographique Marvel. Il y a eu des spéculations selon lesquelles il pourrait apparaître comme le méchant dans le prochain Coups de foudre film. Fils de l’anarchie la star Ryan Hurst a également fait campagne pour le rôle.

« On me demande très souvent si j’aimerais jouer un personnage de bande dessinée ? Oui. Qui ? Je ne le savais pas depuis un moment », a écrit Hurst sur Instagram l’année dernière. « Un tel fan de tant de personnes, mais ouais. Mec avec un passé troublé, des super pouvoirs égaux / supérieurs à SUPERMAN et Thor combinés … et parle aux chiens. Je mets ça là-bas. Ce mec. J’aimerais jouer . »





Quelle est la prochaine étape pour Henry Cavill ?

Quant à Henry Cavill, une place dans le MCU semble être une bonne possibilité, mais il est difficile de dire quand il pourrait potentiellement apparaître dans ce monde. Cavill a précédemment déclaré qu’il serait prêt à rejoindre le MCU, nommant Captain Britain comme un personnage particulier qu’il aimerait jouer, car il ne veut pas assumer un rôle qui a déjà été joué récemment par un autre acteur dans un film Marvel. .

« Je ne dirai jamais qu’un personnage de Marvel est déjà joué par quelqu’un d’autre parce que tout le monde fait un travail incroyable », a-t-il déclaré à THR l’année dernière. « Cependant, j’ai Internet et j’ai vu les diverses rumeurs sur Captain Britain et ce serait très amusant d’en faire une version cool et modernisée – comme la façon dont ils ont modernisé Captain America. Il y a quelque chose d’amusant à ce sujet, et je adore être britannique. »

Ce que nous savons, c’est que Cavill a signé pour produire et jouer dans une adaptation en série de Warhammer 40K. Cela l’aidera à combler une partie du temps libre qu’il avait après son départ Le sorceleur et son retour prévu de Superman. Le temps nous dira qui il joue dans le MCU, mais son arrivée dans ce monde semble inévitable.