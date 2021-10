Henry Cavill dit qu’il est toujours « très désireux » de rejoindre la franchise James Bond

Si Henri Cavillle nom de vient dans le James Bond Pourparlers de casting l’année prochaine, il est toujours prêt à assumer le rôle emblématique. Pendant des années, le nom de Cavill a souvent été évoqué par les fans lorsqu’ils discutaient de qui pourrait faire un bon James Bond. Il a été récemment rapporté que les discussions sur le prochain acteur à jouer le rôle commenceraient en 2022, ce qui a entraîné la tendance de Cavill en ligne avec des fans qui l’encouragent à obtenir à nouveau le poste.

Au cours d’une interview avec The Movie Dweeb, Cavill a été interrogé sur le James Bond discussions. Parce que Cavill a parlé de jouer potentiellement à 007 dans le passé, on lui a demandé s’il serait prêt à rejoindre la franchise en tant qu’autre personnage, peut-être « passant de Sherlock Holmes à un méchant de Bond ». La réponse donnée par Cavill suggère qu’il est toujours prêt à faire équipe avec James Bond producteurs Barbara Broccoli et Michael G. Wilson d’assumer n’importe quel rôle qu’ils auraient en tête.

« Si Barbara [Broccoli] et Michel [G. Wilson] m’intéressait à quelque titre que ce soit pour faire partie de leurs films, alors j’aurai volontiers cette discussion, et ce serait quelque chose que je serais très désireux d’explorer plus avant. » Même Henry Cavill semble vouloir incarner James Bond. #NoTimeToDiepic.twitter.com/fgwlMFD6PZ – Le film Dweeb (@The_MovieDweeb) 28 septembre 2021

« Si Barbara et Mike s’intéressent à moi de quelque manière que ce soit pour faire partie de leurs films, alors j’aurai volontiers cette discussion avec eux, et ce serait quelque chose que je serais très désireux d’explorer plus avant. »

En d’autres termes, Henry Cavill est définitivement prêt à rejoindre le James Bond série, même s’il joue le méchant ou un autre personnage en plus de 007. Même ainsi, cette réponse inclut évidemment James Bond lui-même si les producteurs devaient penser à Cavill pour le rôle principal. C’est une bonne nouvelle pour les fans qui espèrent voir Cavill décrocher le rôle, mais les discussions sur la refonte de James Bond ne devraient pas commencer avant l’année prochaine.

Ces commentaires sont également similaires à ce que Henry Cavill a déjà dit sur le potentiel de jouer James Bond. L’année dernière, l’acteur a été beaucoup plus clair sur son désir de s’habiller en 007, admettant qu’il « sauterait sur l’occasion ». Il a ajouté: « A ce stade, tout est en suspens. Nous verrons ce qui se passera. Mais oui, j’adorerais jouer Bond, ce serait très, très excitant. »

L’une des principales raisons pour lesquelles beaucoup de fans veulent voir Cavill devenir James Bond est qu’il a été assez proche d’obtenir le rôle une fois auparavant. Après le départ de Pierce Brosnan de la franchise, la recherche de casting était en cours pour trouver son remplaçant pour le redémarrage de 2006 Casino Royale. Le réalisateur Martin Campbell a déclaré que Cavill était le seul acteur avec Daniel Craig à être sérieusement en lice pour le rôle, et il y avait des rumeurs pour cela à l’époque, mais Cavill a finalement été transféré en raison de son jeune âge à l’époque. Par coïncidence, à 38 ans, Cavill a exactement le même âge que Craig lorsqu’il a joué dans Casino Royale.

Pas le temps de mourir est le cinquième et dernier film à présenter Daniel Craig dans le rôle de James Bond. L’acteur le pense cette fois-ci lorsqu’il dit qu’il en a fini avec le rôle et fait des adieux émouvants à son camarade James Bond équipe dans une vidéo de No Time to Die. Le film sera présenté en première internationale le 30 septembre, suivi de sa sortie dans les salles américaines le 8 octobre. Le temps nous dira qui est son successeur, mais Henry Cavill pourrait bien être en lice.

