Henry Cavill a publié une photo que tous les fans de Witcher voulaient voir

‘Le sorceleur’ Cela vient d’une année 2020 fatidique, comme de nombreuses autres productions cinématographiques et télévisuelles, mais la vérité est qu’il semble qu’aucune d’elles n’a autant souffert que la série originale du service de streaming Netflix. Le premier revers est survenu lorsque le tournage a commencé et un premier cas positif de coronavirus est apparu, puis en raison de l’épidémie mondiale, ils ont été contraints de tout suspendre jusqu’en août.

Quand ils sont revenus ils n’ont pas pu utiliser tous les emplacements prévus en raison des restrictions de quarantaine en Angleterre, alors ils ont déménagé dans un studio sûr à Londres, mais quelque chose s’est mal passé et confirmé plus de cas de Covid-19. Comme s’il manquait quelque chose d’autre, au début de décembre, ils ont subi un Henry Cavill, qui s’est écrasé et n’a pas pu continuer.

On a dit que le coup était sur sa jambe après avoir effectué un saut avec toute l’armure du personnage « Geralt », qui est lourde et a causé un impact plus dur. Ils ont confirmé que Ce n’était pas une chose sérieuse d’appeler une ambulance, mais l’acteur devrait se reposer un moment jusqu’à ce qu’il soit en bonne santé à 100%. La bonne nouvelle est arrivée ce jeudi pour les fans de l’adaptation du jeu vidéo, grâce à une photo de Henry sur son compte Instagram. Regardez ce qu’il a dit!

« Nous sommes enfermés ici au Royaume-Uni, donc j’utilise mon exercice en plein air une fois par jour pour faire mon premier jogging depuis ma blessure aux ischio-jambiers (plus à ce sujet plus tard) », m’a dit Cavill concernant l’accident, avec une image où il est vu de bonne humeur. « Ce n’était pas rapide, et c’était certainement loin, mais c’était une étape importante dans ma récupération et ma première étape pour me remettre sur les rails. »continua le dernier interprète de Superman.

Enfin, il a détaillé comment il a vécu les vacances de Noël: « Plus de quelques verres de vin chaud et une dinde exceptionnellement grasse ». Dans sa publication, il précise qu’il y aura plus de détails sur sa blessure, mais La vérité est qu’il progresse favorablement et dans peu de temps il sera de retour sur le tournage de ‘The Witcher’ pour la deuxième saison, qui pour le moment n’a pas de date de sortie exacte.