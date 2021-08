Helen Mirren et Vin Diesel sont d’accord : Michael Caine devrait rejoindre la famille Fast & Furious

F9 La star Helen Mirren est d’accord avec Vin Diesel pour dire que l’icône hollywoodienne Sir Michael Caine ferait un ajout très apprécié à la famille Fast & Furious. Tout en discutant de la mystérieuse histoire de son personnage, Magdalene « Queenie » Shaw, l’actrice oscarisée soutient l’idée de Diesel d’amener Michael Caine dans la mêlée, suggérant même qu’il joue son ex-mari invisible.

« Je ne sais pas si j’ai le droit de le dire, mais apparemment Vin a eu l’idée de Michael Caine. Je veux dire, ne serait-ce pas fantastique ? Ce serait tellement cool et absolument parfait. Alors on verra. »

Mirren reprend le rôle de Queenie dans F9, ayant été introduit dans la suite précédente, Le destin des furieux. Criminelle tout-puissante et mère des anciens ennemis de Dominic Toretto, Owen et Deckard, interprétés respectivement par Luke Evans et Jason Statham, la famille Shaw aura besoin d’une grande personnalité pour remplir le rôle du patriarche, s’il devait apparaître, et Michael Caine correspondrait certainement à ce projet de loi.

On a récemment demandé au responsable de la franchise Vin Diesel qui il aimerait voir rejoindre le groupe en constante croissance Rapide et furieux famille, avec l’acteur révélant son rêve d’amener Caine à bord.

« Je suppose que si je devais penser, où allons-nous avec le prochain chapitre, Michael Caine ? J’aurais peut-être trouvé un moyen. Vous dites si j’aurais pu redessiner la mythologie ou ajouter de petits éléments à la mythologie ? Je pourrais J’ai fait quelque chose avec Helen Mirren et le personnage de Michael Caine, j’ai joué quelque chose. J’aurais pu introduire quelque chose dans le futur.

F9 reprend avec Dom Toretto de Vin Diesel qui mène maintenant une vie tranquille en dehors de la grille avec Letty et son fils, le petit Brian. Bien sûr, ils savent que le danger se cache toujours juste au-dessus de leur horizon paisible, et cette fois, cette menace forcera Dom à affronter les péchés de son passé s’il veut sauver ceux qu’il aime le plus. Le Rapide et furieux La famille doit unir ses forces une fois de plus pour arrêter un complot bouleversant dirigé par le jeune frère de Dom, Jakob, un assassin mortel, qui travaille avec leur vieil ennemi Cipher, et qui tient une vendetta personnelle contre Dom.

Réalisé par Justin Lin, F9 met en vedette Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris « Ludacris » Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Helen Mirren et Charlize Theron. en l’absence de The Rock, F9 a rempli son quota de légendes de la WWE en ajoutant John Cena en tant que frère séparé de Dom, Jakob Toretto.

F9 devrait être le premier film d’une dernière trilogie qui clôturera la franchise d’action de longue date. Le neuvième film devait initialement sortir dans le monde en avril 2019, mais a été retardé à plusieurs reprises en raison de la situation mondiale actuelle. Après une année supplémentaire d’attente, F9 est enfin sorti en salles, après sa sortie aux États-Unis le 25 juin. Le film a reçu des critiques mitigées de la part des critiques, qui ont fait l’éloge des cascades plus grandes que nature, et a jusqu’à présent rapporté plus de 500 millions de dollars dans le monde, ce qui en fait le troisième film le plus rentable de 2021. Cela nous vient avec l’aimable autorisation du New York Times.

Sujets : Fast and Furious