Heath Ledger aurait 42 ans: le documentaire de sa vie à voir

Grand livre de la santé Il aurait 42 ans ce 4 avril. Le jeune acteur qui savait être un Joker Super à Batman: le chevalier noir il a été retrouvé mort chez lui à New York en janvier 2008. Il n’avait que 28 ans. Malgré sa courte carrière d’interprète, le protagoniste de Le secret sur la montagne Il est devenu, sans aucun doute, une icône du cinéma et son séjour à Hollywood est indélébile.

Cependant, sa vie n’a jamais été facile. Le documentaire Je suis le grand livre de la santé fait une magnifique revue de la façon dont son chemin vers la gloire était et comment il a dû affronter le succès si brusquement.

Heath Ledger: le documentaire de sa vie à ne pas manquer







Le documentaire a été créé en 2017 avec la direction de Derik Murray. C’est un récit intime de la vie de l’acteur qui a différents témoignages de sa famille et de ses amis les plus proches tels que l’acteur Ben Mendhelson, Naomi Watts, qui était votre partenaire, Ben Harper, entre autres.

De même, le film montre des images et des vidéos inédites de sa jeunesse et aborde sa passion pour la photographie ainsi que pour les échecs.

Heath Ledger, une icône du cinéma qui est partie très bientôt

Ledger a commencé à ressentir une immense passion pour le théâtre au lycée qu’il a fréquenté en Australie. Sa première apparition sur scène était dans une pièce de Peter Pan. Avec la beauté de sa famille, mais surtout de sa sœur aînée Kate, le jeune homme n’a pas hésité à réaliser son rêve.

Après avoir fait ses premiers pas dans différentes séries et films australiens, en 1999, il a eu l’opportunité de sa vie lorsqu’il a été jeté dans la comédie romantique. 10 choses que je déteste à propos de toi. Le film avec lequel il a joué Julia Stiles et Joseph Gordon-Levitt rendu possible son arrivée à Hollywood.

(Photo: Getty Images)



Il est rapidement devenu une grande promesse hollywoodienne avec des rôles comme El patriote, Cœur de chevalier et Casanova.

En 2005, sa carrière a pris un tournant important lorsqu’il a joué dans le film Secret dans la montagne du réalisateur Ang Lee. Le film qui tourne autour d’un couple de cow-boys qui découvrent le véritable amour est devenu un hit culte.

Puis ils arriveraient Candy, je ne suis pas là, Batman: le chevalier noir, pour lequel il a remporté un Oscar à titre posthume du meilleur second rôle, et, sa dernière apparition dans L’imaginaire du docteur Parnassus de Terry Gilliam. Toutes ces interprétations ont fait de Heath Ledger une icône incontestée du cinéma que personne ne pourra jamais oublier.