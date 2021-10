Marvel’s Guardians of the Galaxy PS5, bande-annonce de lancement PS4

Square Enix n’a pas eu la tache facile pour capturer la nature irrévérencieuse des Gardiens de la Galaxie de Marvel dans les bandes-annonces, mais cette bande-annonce de lancement le cloue. Abandonnant deux bonnes semaines avant la date de sortie de l’aventure Eidos Montréal sur PlayStation 5 et PS4, le constructeur a fait un bon mélange d’humour, d’action pure et simple et de hair metal des années 80.

Nous avons récemment pu mettre la main sur une version presque terminée du titre et apprécié ses similitudes avec la série Mass Effect. « Les Gardiens de la Galaxie de Marvel ne portent pas seulement ses influences Mass Effect : il les caracole comme Chris Pratt dans les échanges d’ouverture du premier film de la franchise », avons-nous écrit dans nos mains en avant-première.