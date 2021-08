HBO Max sera présenté en septembre 2021 !

Magimix Robot multifonctions Magimix CS 5200 Xl PREMIUM Noir

Jusqu'au 12 septembre, Magimix vous offre un cadeau d'une valeur de 125 € pour l'achat d'un robot multifonction. D'une valeur de 125 €, le cadeau spiral expert sera idéal pour présenter visuellement vos légumes. Profitez-en, en retrouvant toutes les modalités pour y accéder. Grâce au Robot multifonction Food processor CS 5200 XL PREMIUM Noir, la cuisine du quotidien comme les plats les plus élaborés n'auront plus de secrets pour vous. Votre robot deviendra vite un outil indispensable : il pétrit, hache, mixe, mélange, émulsionne, bat râpe et émince sans relâche... En un clin d'oeil, vous réaliserez une pâte à crêpes, une mayonnaise, un pain maison... ou encore des veloutés de courgettes, tian de légumes du soleil, hachis parmentier, mousse au chocolat... Fourni avec de nombreux accessoires, le Robot multifonctions CS 5200 Xl PREMIUM Noir permet réellement de remplacer tous les autres ustensiles de cuisine. Pratique, ses 3 cuves de tailles différentes permettent d'enchaîner les préparations sans avoir à laver le bol à chaque changement. Design et disponible dans de nombreux coloris, il rendra du plus bel effet sur votre plan de travail ! Découvrez toutes ses fonctionnalités grâce aux nombreux accessoires facilement interchangeables ! - Coffret Centrifugeuse : pour des jus et smoothies de fruits et légumes, nouveau panier à collerete amovible, - Mini Cuve : équipée d'un couteau en métal pour mixer, hacher, mélanger, émulsionner... les petites préparations - MIni Cuve : pratique et facile à nettoyer, spécialement conçue pour être utilisée avec les disques, - Couteau en métal : système BlenderMix conçu pour mixer et mélanger les soupes et autres liquides pour encore plus d'onctuosité, - Pétrin boulanger : pour pétrir les pâtes levées et sans levures, - 3 Disques éminceurs et râpeurs : pour émincer et râper les fruits, les légumes et le fromage dans différentes épaisseurs (2 et 4 mm) - Batteur à blancs : pour monter les blancs en neige et la crème fouettée, pour réaliser meringues, mousses soufflés... - Presse agrumes : 2 cônes pour petits et gros agrumes : citrons, oranges, pamplemousses... Livré avec 100 idées recettes adaptées et une spatule pour rabattre les ingrédients et faciliter le nettoyage. Capacités des 3 cuves : 3,6 L, 2,6 L et 1,2 L Puissance : 1100 W Moteur garantie 30 ans. Garantie 3 ans (pièces) et 2 ans (main d'oeuvre).