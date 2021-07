HBO Max révèle quand Godzilla vs. Kong et la conjuration en Amérique latine

HBO Max enfin arrivé en Amérique latine cette semaine et est prêt à affronter Netflix, Amazon, Paramount+ et Disney+. La plateforme a lancé un catalogue super large avec des propositions pour tous les goûts. De son contenu de CC, Quoi Ligue de justice de Zack Snyder Oui Wonder Woman 1984, à un grand nombre de classiques de Alfred Hitchcook. Voilà à quel point l’offre de service de streaming est variée. Cependant, deux films très populaires ne sont pas encore disponibles. Il s’agit de Le sortilège Oui Godzilla contre Kong.

L’absence de ces deux films a fortement attiré l’attention des fans, qui ont immédiatement commencé à se demander sur les réseaux sociaux, pourquoi ils n’étaient pas dans le catalogue HBO Max. La vérité est que la plateforme vient d’éclaircir les doutes et d’annoncer la date de sortie des deux cassettes, ainsi que d’autres séries et films très attendus.

Quand Godzilla vs. Kong et la conjuration sur HBO Max







Godzilla contre Kong C’était l’un des films de 2021 qui a battu des records au box-office dans le monde. Alors qu’aux États-Unis, Max pouvait être vu directement sur HBO, en Amérique latine, il est sorti en salles début avril. Mais pour ceux qui n’avaient pas pu y aller, on savait que la plateforme l’aurait aussi disponible sur sa plateforme. Maintenant, ils ont annoncé sur leurs réseaux sociaux que Godzilla contre Kong aura sa première prochaine 16 juillet.

Par contre, ceux qui sont plus fanatiques de la terreur, Le sortilège Il sera également disponible sur HBO Max une semaine avant. En d’autres termes, on peut voir à partir du Vendredi 9 juillet. Mais ce n’est pas tout. Le service de streaming a également annoncé qu’ils seront disponibles Les jeux de la faim Oui Une fille bavarde, les 7 et 8 juillet respectivement.

Pendant ce temps, The Withe Lotus sortira le 11 juillet et The 30-meter wave sortira le 19 juillet. Les fans de Christopher Nolan auront également l’occasion de voir le 23 juillet Tenet, un film complètement éclipsé par la pandémie. Enfin, Judas et le Messie noir arriveront le 30 juillet. De plus, The Office, Diego Maradona, Silicon Valley Season 1, Smallville, Mad Men et V for Vengeance n’ont pas encore été confirmés.