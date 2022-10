HBO Max révèle enfin la date de la première de la saison 2 de Gossip Girl

Une fille bavarde revient pour la saison 2 sur HBO Max le 1er décembre, par Teen Vogue. La nouvelle survient des mois après la fin de la première saison de la série en décembre dernier. En septembre 2021, le streamer a confirmé que la suite reviendrait pour une deuxième saison. La saison 2 marquera également l’arrivée de Michelle Trachtenberg, qui a incarné Georgina Sparks dans la série originale de 2007. Le showrunner Joshua Safran a confirmé la participation de Trachtenberg à la suite en octobre dernier, excitant les fans de la série originale.





Lorsque le public l’a rencontrée pour la première fois, Georgina était une rebelle de l’Upper East Sider avec un penchant pour le drame. Au cours de la quatrième saison de l’émission originale, Georgina a donné naissance à son fils Milo. La nouvelle série a présenté Milo (joué par Azhy Robertson) lors de sa première saison. Le public a immédiatement vu que la pomme n’était pas tombée de l’arbre, et Milo était tout aussi intelligent et problématique que sa mère aisée.

Dans une précédente interview avec The Daily Beast, Safran, qui a été scénariste et producteur exécutif de la série originale, a fait allusion à la possibilité que des membres de la distribution originale fassent des apparitions dans la suite :

« La décision était la suivante : mettons la saison 1 à notre actif, et si nous obtenons la saison 2, nous aurons la chance d’apporter des camées qui sont plus que des camées glorifiés, mais leur donnent en fait des scénarios. J’espère que nous y arriverons et que nous tendez la main aux acteurs si ce moment vient et voyez s’ils voudront venir. sommes quelques camées dans la saison 1 de personnes de la série originale, mais pas des habitués de la série », a-t-il déclaré.





Le retour de Gossip Girl

Le prévu Une fille bavarde La suite s’est ouverte pour enregistrer des chiffres sur HBO Max et est rapidement devenue un sujet tendance sur Twitter, prenant la première place. La série a reçu des critiques mitigées, mais a été félicitée pour avoir présenté une distribution plus diversifiée, à la fois en termes de sexualité et de race. La première saison mettait en vedette Jordan Alexander, Eli Brown, Thomas Doherty, Tavi Gevinson, Emily Alyn Lind, Evan Mock, Zion Moreno, Whitney Peak et Savannah Lee Smith.

Josh Schwartz et Stephanie Savage, qui ont développé la série originale basée sur les romans de Cecily von Ziegesar, sont les producteurs exécutifs de la nouvelle série aux côtés de Leslie Morgenstein et Gina Girolamo d’Alloy Entertainment. Lis Rowinski de Fake Empire est co-productrice exécutive. Il est produit par Fake Empire et Alloy Entertainment en association avec Warner Bros. Television et CBS Studios.

L’original Une fille bavarde, diffusé pendant six saisons à partir de 2007, mettait en vedette Blake Lively, Leighton Meester, Penn Badgley, Chace Crawford, Taylor Momsen et Ed Westwick. Tout comme sa suite, la série mettait en vedette des adolescents privilégiés aux ressources illimitées vivant dans l’Upper East Side de New York.