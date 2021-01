HBO Max prépare une nouvelle série en direct sur Harry Potter

‘Harry Potter’ C’est l’une des séries de romans les plus populaires de l’histoire et avec son adaptation au fanatisme cinématographique multiplié dans diverses parties du monde. Alors que les films de l’histoire principale se sont terminés en 2011 avec ‘Les Reliques de la Mort – Partie 2’, l’univers a progressé et s’est poursuivi avec deux films dérivés de ‘Animaux fantastiques’, Protagonisée par Eddie Redmayne dans le rôle de Newt Scamender.

Alors que les nouveaux longs métrages ont été accueillis positivement par les fans, attendez-vous à en voir beaucoup plus, car il y a des histoires à explorer qui n’ont pas encore été développées. Une excellente nouvelle est venue pour eux ce lundi grâce aux médias américains Le Hollywood Reporter: le service de streaming HBO Max travaille sur une future série d’action en direct.

Selon les informations sur le site, la plateforme HBO prépare ce projet avec Warner Bros. pour le moment il n’a pas de showrunner, mais s’engagent dans des conversations avec des écrivains potentiels explorant des idées à apporter au petit écran. À la mi-2020, il a été dit qu’il y aurait une série basée sur le livre ‘Harry Potter et l’enfant maudit’, mais on ne sait pas s’il s’agit de la même production.







THR rapporte que le monde de ‘Harry Potter’ est l’une des grandes priorités de Warner Bros.et de HBO Max, et ils pensent qu’il est temps de franchir une nouvelle étape dans la franchise qui appartient également à l’auteur, JK Rowling, qui a provoqué des commentaires contre elle de la part de la communauté trans après avoir dit que les personnes transgenres devraient se définir par leur sexe biologique.

Cette annonce ne devrait pas surprendre ses fans, car elle était très attendue, d’autant plus que les films ont été un succès mondial, rapportant plus de 7 milliards de dollars dans le monde. Le médium précise également que de la société de production, ils ont dit qu’ils ne développaient rien, mais les sources de Le Hollywood Reporter ils ont généralement des informations exactes.