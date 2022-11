HBO Max dévoile la bande-annonce de la saison 2 de Gossip Girl

HBO MAX

Jordan Alexander, Eli Brown et Thomas Doherty jouent dans la série à succès sur HBO Max. Regardez l’aperçu officiel et passez en revue la date de la première sur la plateforme de streaming !

© HBOMaxGossip Girl arrive très bientôt avec sa deuxième saison.

Bonne nouvelle pour les amoureux de bavardageil! La série légendaire inspirée des romans à succès de Cecily von Ziegesar est de retour dans hbo max. La fiction originale -développée par Josh Schwartz et Stephanie Savage- a été dépassée et c’est maintenant au tour d’une nouvelle génération. En ce sens, la plateforme de streaming a publié l’avant-première officielle de la deuxième saison qui aura Joshua Safran comme scénariste et producteur exécutif. Découvrez la bande-annonce ci-dessous.

La série Max Original arrive très bientôt sur le service d’abonnement. Comme cela va être? La vérité est que cette fois, il se déroulera au deuxième semestre de la première année scolaire. Son propre synopsis officiel assure : «Gossip Girl ne laisse aucun indice au hasard dans sa quête pour contrôler et secouer la vie scandaleuse de l’élite de Manhattan. Elle a appris que ce que veut son public, elle l’obtiendra !”.

Ainsi, les remarques préalables : «Il est temps pour lui d’augmenter le feu sur ce qui mijote (Julien, avez-vous rencontré Monet ?) et de jeter un œil à son propre impact et comment il peut rendre tout cela plus catastrophique qu’avant. Même si cela signifie mentir pour le faire”. La production de HBO Max conclut : «Anciens ennemis, nouveaux alliés, étages sans cesse changeants… ce semestre, il ne peut y avoir qu’une seule reine, et à la fin du trimestre, tout le monde saura où sont enterrés les corps, et qui avait la pelle !”.

Le catalogue de la plateforme de streaming comprend les six saisons de la série originale, qui en 2007 était un phénomène grâce à l’histoire captivante et aux performances inoubliables de Blake Lively, Leighton Meester, Penn Badgley, Chace Crawford, Ed Westwick et Taylor Momsen. . Cependant, en juillet 2021, la délivrance de ce redémarrer qui a déjà 12 épisodes disponible sur HBO Max.

A quand le grand retour ? La production de Fake Empire et Alloy Entertainment, en association avec Warner Bros. Television et CBS Studios, devrait être diffusée la prochaine fois 1er décembre. En ce sens, ils reviendront Jordan Alexander, Eli Brown, Thomas Doherty, Tavi Gevinson, Emily Alyn Lind, Evan Mock, Zion Moreno, Whitney Peak, Savannah Lee Smith et Grace Duah. Pour sa part, Michelle Trachtenberg sera la guest star de ce nouvel opus.

