HBO Max Censors The Evil Dead Poster et les fans d’horreur ont commencé à remarquer

La mort diabolique La trilogie est maintenant diffusée sur HBO Max, mais avec leur arrivée, une affiche mise à jour pour le film original est disponible. Réalisé par Sam Raimi, les films mettaient en vedette Bruce Campbell dans le rôle d’Ash Williams, un homme ordinaire qui évolue en un tueur de Deadite dur à cuire avec une tronçonneuse pour une main. Tout a commencé avec le film original, La mort diabolique, qui est sorti pour la première fois en salles en 1981.

Dans l’affiche originale du film Sam Raimi, on peut voir une femme tirée sous terre avec un bras dépassant du sol, la saisissant par la gorge. Sur HBO Max, l’affiche utilisée pour La mort diabolique regards principalement le même, mais avec une différence majeure. Le bras présenté sur l’œuvre originale a été numériquement supprimé, ne laissant qu’un petit trou dans le sol devant la victime. De nombreux fans d’horreur sont heureux de voir le film en streaming, mais n’ont pas pu s’empêcher de remarquer et de se demander pourquoi le changement a été apporté.

HBO a changé l’affiche des méchants morts par peur d’offenser les gens ! 🤷‍♂️ qu’en pensez-vous – le monde devient-il fou ? pic.twitter.com/UhLgyJzCsN – PODCAST DE GANG DE FILM D’HORREUR (@GangHorror) 8 septembre 2021

chère @hbomax pourquoi avez-vous édité la main étouffant la dame de l’affiche des morts maléfiques ? pic.twitter.com/O6x0usqqFz – Tristan (@svenfan87) 6 septembre 2021

Qu’est-ce qu’on fout ici, bordel @hbomax? Vous avez photoshopé le bras de l’affiche originale et laissé le trou dans le sol. Cela a l’air idiot. pic.twitter.com/sVdkowblSb – **KRETCH !** Carlson (@scottythered) 5 septembre 2021

Nous ne pouvons que spéculer sur la raison pour laquelle l’affiche de La mort diabolique a été changé pour HBO Max. Il est possible que la modification ait été apportée pour éviter les critiques potentielles pour avoir montré des images de violence à l’égard des femmes. En 2016, la 20th Century Fox s’est excusée publiquement après avoir suscité des réactions négatives pour avoir fait la promotion X-Men Apocalypse avec un panneau d’affichage mettant en vedette Apocalypse (Oscar Isaac) attrapant Mystique (Jennifer Lawrence) par la gorge.

« Dans notre enthousiasme à montrer la méchanceté du personnage d’Apocalypse, nous n’avons pas immédiatement reconnu la connotation bouleversante de cette image sous forme imprimée », lisait une déclaration de Fox à l’époque. « Une fois que nous avons réalisé à quel point c’était insensible, nous avons rapidement pris des mesures pour supprimer ces documents. Nous nous excusons pour nos actions et ne tolérerons jamais la violence contre les femmes. »

La mort diabolique a engendré une franchise d’horreur très réussie qui a connu une croissance exponentielle depuis 1981. Avec les deux suites mettant en vedette Campbell dans le rôle de Ash, le personnage revient pour la série de trois saisons Ash contre Evil Dead sur Starz pour un dernier hourra. Fede Alvarez a également publié un Evil Dead redémarrer en 2013, et le travail a commencé sur le prochain volet de la série de films, Evil Dead Rise, qui introduira de nouveaux protagonistes.

Même ainsi, le film original reste un favori des fans pour de nombreux fans d’horreur de longue date. Ceux qui souhaitent découvrir le film classique sur grand écran auront bientôt l’occasion de le faire, car Fathom Events apporte La mort diabolique de retour au cinéma en l’honneur de son 40e anniversaire. Il ne sera projeté qu’une seule nuit dans les salles le 7 octobre. En repensant aux 40 ans d’Ash, le moment est venu de revoir ce film, que ce soit sur grand ou petit écran.

Il n’y a eu aucun commentaire officiel de HBO Max concernant la nouvelle affiche pour La mort diabolique. La bonne nouvelle est que le film et ses suites n’ont été affectés d’aucune façon, donc même si une affiche modifiée est utilisée pour représenter La mort diabolique sur l’écran de sélection des titres, les fans d’horreur peuvent toujours regarder les films dans toute leur splendeur sanglante. Tu peux trouver La mort diabolique, Evil Dead II: Dead by Dawn, et Armée des Ténèbres le tout en streaming sur HBO Max.