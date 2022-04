HBO Max a trouvé son John Constantine et ce n’est pas Keanu Reeves

Bandes dessinées DC

HBO Max aurait choisi un jeune acteur pour donner vie à John Constantine dans une émission située dans l’univers étendu de DC.

©IMDBConstantin en version animée

Le film Constantin Protagonisée par Keanu Reeves Ce n’était pas un succès auprès des critiques au moment de sa première, cependant, au fil du temps, la vision de cette histoire surnaturelle a été modifiée jusqu’à ce que les fans de DC viennent proposer l’acteur de Matrice comme le nouveau Jean Constantin du Univers étendu DC. Ce qui est certain, c’est que hbo max prépare une série de ce personnage et il y a déjà un acteur indiqué pour le rôle selon Les Illuminati.

apparemment le nouveau Constantin serait l’interprète Sope Dirisu, un jeune britannique d’origine nigériane qui change du détective paranormal original qui est un homme de race blanche aux cheveux blonds. Ce ne serait pas la première fois qu’un personnage du genre roman graphique se verrait présenter un changement à cet égard, mais il y a toujours le fan qui n’aime pas ces variations.

Constantin arrive sur HBO Max

Sope Dirisu a à son actif des performances dans The Huntsman: Winter’s War, Sa maison, Black Mirror, The Mill, The Halcyon, Gangs of London Oui Ses matières sombres. Une carrière en plein essor qui trouverait un bénéfice automatique pour l’acteur s’il ajoutait sa participation à la Univers étendu DC comme le nouveau Jean Constantinle personnage créé par Alan Moore qui compte un nombre important de fans dans différents médias tels que la bande dessinée et le cinéma.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, le héros avait déjà d’autres versions d’action en direct, la première étant aux commandes de l’acteur de renom. Keanu Reeves dans le film de 2004, mais il semble peu probable que l’interprète de Neo revienne dans le monde de DC. Un autre acteur qui a joué Constantincette fois dans le FlècheVersetil a été ryan matqui maintient une poussée significative parmi les fans de cette itération du héros.

La vérité est qu’une nouvelle version de Jean Constantin dans le Univers étendu DC peut s’attendre à faire partie de la ligue noire en même temps qu’il y a une chance, en raison de la nature des franchises de la marque, qu’elle croise des personnages comme Homme chauve-souris Soit Wonder Woman. Nous devrons voir comment le DCEU évolue et comment la prochaine série de films s’intègre. hbo max à propos de ce détective en particulier.

