Hayden Christensen sera de retour dans le rôle d’Anakin Skywalker dans la série Ahsoka

Il y a plein de Hayden Christensen faire le tour dans le Guerres des étoiles univers. Avant le retour de l’acteur en tant qu’Anakin Skywalker dans la prochaine série Obi Wan Kenobi, il est rapporté que Christensen reprendra le rôle dans la série séparée Ahsoka. La nouvelle vient de THR mais n’a pas eu d’annonce officielle de Disney pour le moment.

Ce que nous savons Ahsoka c’est sûr que la série mettra en vedette Rosario Dawson dans le rôle d’Ahsoka Tano, un chevalier Jedi qui s’est d’abord fait connaître en tant qu’animé. Guerres des étoiles personnage. Elle a fait ses débuts en live-action avec Dawson dans le rôle de la deuxième saison de Le Mandalorien. Des détails supplémentaires sur l’intrigue n’ont pas été révélés après son implication, bien que nous sachions que Dive Filoni écrit la série et la production exécutive avec Jon Favreau.

Parce que Le Mandalorien et Ahsoka sont fixés après les événements de Star Wars : Le Retour du Jedi, on ne sait pas comment Anakin Skywalker sera intégré à l’histoire de ce dernier. Obi Wan Kenobi remonte plus loin dans le temps où l’apparence d’Anakin aura un sens, mais Dark Vador est mort à ce moment-là Le Mandalorien et ses retombées commencent. Que la spéculation commence, mais il est possible que Hayden Christensen apparaisse dans des scènes de flashback ou même en tant que Force Ghost.

Christensen a d’abord endossé le rôle d’Anakin Skywalker avec 2002 Star Wars : L’Attaque des Clones. Il a repris le rôle dans les années 2004 Star Wars : Le Retour du Jedi et les années 2005 Star Wars : La Revanche des Sith. Il n’avait jamais semblé que nous reverrions Christensen dans ce rôle, mais Disney s’aventure plus loin dans le Guerres des étoiles lore avec tous ces spectacles de préquelle a ouvert la porte à cette possibilité. Il a également été taquiné que Anakin Skywalker de Christensen et Obi-Wan d’Ewan McGregor auront le match revanche ultime dans la série.

« Nos fans seront ravis que Hayden Christensen revienne dans le rôle de Dark Vador. Ce sera la revanche du siècle », a déclaré la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, à propos du retour.

Obi Wan Kenobi est fixé dix ans après Star War : La Revanche des Sith. Il est écrit par Joby Harold et réalisé par Deborah Chow et comprendra six épisodes. Avec Ewan McGregor dans le rôle principal et Hayden Christensen dans le rôle d’Anakin Skywalker, la série présente également Joel Edgerton et Bonnie Piesse de retour dans le rôle d’Owen Lars et de sa femme Beru Whitesun Lars. Seront également en vedette Moses Ingram, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jakcson Jr., Sung Kang, Simone Kessell, Benny Safdie et Maya Erskine.

« Pouvoir être sur le plateau et voir Dark Vador et voir l’univers Star Wars devant moi, je veux dire – tout comme un fan, pouvoir faire partie de cette histoire est assez incroyable », a déclaré Sung Kang à propos de son implication, confirmant que son personnage mystérieux brandira un sabre laser. « Je n’arrêtais pas de me pincer pour me dire ‘Comment suis-je arrivé ici ?’ et, mon personnage a un sabre laser, pour dire : « Quoi ? C’est… Ce n’est pas un jouet. C’est en fait la vraie chose, non ? » Tellement cool. »

Obi Wan Kenobi sortira sur Disney + dans le courant de 2022. Ahsoka commencerait le tournage au début de 2022. Cette nouvelle nous vient de The Hollywood Reporter.

