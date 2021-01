Hawkeye Star Hailee Steinfeld brise le silence en devenant Kate Bishop du MCU pour Disney +

Hailee Steinfeld a finalement rompu son silence à propos de rejoindre le Oeil de faucon jeter. Avant le début de la production de la très attendue série Disney +, Steinfeld aurait incarné Kate Bishop. De nombreux rapports affirmaient que la jeune actrice jouait Bishop, mais elle le nierait souvent. Alors que de nombreux acteurs et actrices auraient fait partie de l’univers cinématographique Marvel au fil des ans et en ont joué avec timidité, Steinfeld a vraiment donné l’impression qu’elle n’avait même jamais parlé à Marvel Studios. En d’autres termes, elle était le choix idéal pour rejoindre le MCU et garder leurs secrets sous clé.

Marvel Studios a commencé le tournage Oeil de faucon à Atlanta à la fin de l’année dernière et Hailee Steinfeld a été repéré sur le plateau de nombreuses fois en costume avec Clint Barton de Jeremy Renner. Cependant, l’actrice a toujours gardé la bouche fermée sur son implication dans la série Disney +. Dans une nouvelle interview, Steinfeld a révélé que c’était un soulagement de finalement parler ouvertement de la série et de son enthousiasme. Vous pouvez lire ce qu’elle avait à dire sur le Oeil de faucon série ci-dessous.

« C’est incroyable, mon Dieu, de pouvoir enfin confirmer. C’est un tel honneur, mon Dieu, de jouer ce rôle. Je suis tellement, tellement excité à ce sujet. C’était tellement merveilleux d’être de retour au travail, je me sens tellement reconnaissant. Ce fut une année très folle de ne pas savoir si cela allait arriver pendant un certain temps, alors je suis heureux d’être de retour au travail et de jouer ce personnage. Ça va être vraiment amusant. Je suis ravi que les gens voient Je suis ravi de le voir. «

On pense que Hailee Steinfeld sera un grand joueur du MCU dans les années à venir après elle Oeil de faucon début. On pense que Kate Bishop finira par prendre le surnom de Hawkeye dans le MCU, un peu comme elle le fait dans les bandes dessinées, bien que cela n’ait pas encore été confirmé officiellement par Marvel Studios. Il avait déjà été dit que le personnage allait apparaître dans Avengers: Fin de partie, mais cela n’a pas fini par s’étendre.

Maintenant, il y a des spéculations parmi les fans selon lesquelles la série Disney + tuera Clint Barton de Jeremy Renner pour ouvrir la voie à Kate Bishop pour continuer le nom. Cela n’a pas non plus été confirmé et n’est qu’une rumeur pour le moment. Natasha Romanoff, Tony Stark et Steve Rogers sont tous morts après les événements de Avengers: Fin de partie, donc le temps de Clint Barton pourrait être écoulé aussi.

Pour l’instant, nous devrons simplement attendre et voir ce que Marvel Studios a prévu Oeil de faucon, qui allait à l’origine être un film autonome pour Jeremy Renner. Maintenant, il y aura plus d’histoire, répartie sur un certain nombre d’épisodes. Le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, a déclaré à plusieurs reprises que les épisodes sur petit écran auraient un rôle majeur à jouer sur les événements sur grand écran, ce qui signifie Oeil de faucon sera important pour les fans de MCU. Vous pouvez consulter le reste de l’interview avec Hailee Steinfeld chez Fandom.

Sujets: Hawkeye, Disney Plus, Streaming